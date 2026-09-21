La FAA suspend les vols aux aéroports de Boston, Kennedy et LaGuardia à New York en raison d'un problème de communication

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a ordonné lundi l'interdiction de décollage dans certains des aéroports les plus fréquentés de la côte Est, notamment les aéroports JFK et LaGuardia de New York, alors que les répercussions d'un problème de communication au sein du contrôle aérien continuaient de s'étendre.
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