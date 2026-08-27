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La FAA s'apprête à licencier deux contrôleurs aériens qui avaient quitté leur poste avant la collision mortelle survenue à LaGuardia, selon une source
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 20:25
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) s'apprête à licencier deux contrôleurs aériens de l'aéroport LaGuardia de New York qui auraient quitté leur poste plus tôt que prévu avant la collision, survenue le 22 mars, entre un avion de la compagnie Air Canada AC.TO et un camion de pompiers, accident qui a coûté la vie aux deux pilotes, a déclaré une source à Reuters.

L'Association nationale des contrôleurs aériens (NATCA) a déclaré qu'elle discutait activement de ces allégations avec la direction de la FAA, tout en refusant de faire d'autres commentaires. La FAA a déclaré qu'elle “s'engageait à demander des comptes à ses employés et qu'elle ne compromettrait ni la sécurité ni l'efficacité du système national de l'espace aérien”.

Le Wall Street Journal avait déjà fait état de la décision de la FAA.

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