La FAA restreint certains atterrissages à l'aéroport de San Francisco et annonce des retards

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(Ajout d'un commentaire de l'aéroport de San Francisco au paragraphe 5 et d'un commentaire de United au paragraphe 7) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation américaine a annoncé mardi qu'elle imposait de nouvelles restrictions de sécurité à l'aéroport international de San Francisco qui limiteront certains atterrissages et entraîneront d'importants retards.

Le 13e aéroport américain le plus fréquenté connaîtra des retards en raison d'un projet de réfection des pistes et de la décision de l'agence d'interdire aux vols d'effectuer des approches côte à côte sur les pistes parallèles est-ouest de San Francisco par temps clair, a indiqué la FAA.

Ces deux mesures réduiront le nombre maximal de vols de 54 à 36 par heure, a indiqué la FAA, ajoutant qu'elle ne prévoyait pas de lever les restrictions une fois les travaux de réfection des pistes terminés.

Les travaux de réfection des pistes de l'aéroport mettront les deux pistes nord-sud hors service pendant environ six mois.

L'aéroport international de San Francisco a indiqué dans un communiqué que ces changements entraîneraient des retards dans les vols.

Alors que l'aéroport prévoyait précédemment qu'environ 15 % des vols seraient retardés par le projet de piste, il s'attend maintenant à ce que les changements augmentent le potentiel de retards pour environ un quart des vols à l'arrivée, qui subiront un retard d'au moins 30 minutes.

United Airlines UAL.O représente environ la moitié du trafic de passagers à San Francisco, suivie par Alaska Airlines

ALK.N avec environ 10 %. United a déclaré que la construction prévue de la piste pourrait entraîner des retards de vol.

La FAA a déclaré qu'elle exigeait désormais "des approches décalées, avec un avion décalé par rapport à l'avion sur la piste parallèle".

Elle a ajouté qu'elle n'avait jamais autorisé les approches côte à côte par mauvais temps et qu'elle étudiait les moyens d'augmenter en toute sécurité le taux d'arrivée à l'aéroport et qu'elle avait pris un certain nombre de mesures pour réduire les risques d'accidents dus à des problèmes de séparation visuelle.

La FAA a déclaré au début du mois qu'elle renforçait les règles de sécurité pour les hélicoptères et qu'elle suspendrait l'utilisation de la séparation visuelle entre les avions et les hélicoptères à proximité des principaux aéroports.

Cette décision fait suite à la collision en vol entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l'armée, qui a fait 67 morts en janvier 2025.

La FAA a cité deux incidents récents dans la publication de ces nouvelles règles, dont une collision évitée de justesse entre un vol d'American Airlines et un hélicoptère de la police près de l'aéroport de San Antonio.