La FAA reprend l'audition jeudi sur le plan de réduction des vols à Chicago O'Hare

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(Reformulation pour rétablir un mot manquant dans le titre de l'article) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé lundi qu'elle reprendrait jeudi une réunion avec les compagnies aériennes pour réduire les vols à l'aéroport international O'Hare de Chicago.

La FAA a déclaré vouloir réduire le nombre de vols cet été à 2 608 par jour, après avoir proposé le mois dernier une limite de 2 800 vols quotidiens pour les vols d'été.

Le chiffre proposé est nettement inférieur aux 3 080 vols quotidiens programmés par les compagnies aériennes cet été. L'été dernier, les compagnies aériennes ont effectué en moyenne 2 680 vols quotidiens à O'Hare. L'agence a mis en garde contre d'importantes perturbations en l'absence de réduction des vols.

La proposition a été faite après que les deux principaux transporteurs à O'Hare, United Airlines UAL.O et American Airlines AAL.O , ont ajouté un nombre important de vols dans le cadre de leur lutte pour dominer la plate-forme.

La FAA a d'abord convoqué une réunion sur la réduction des horaires le 4 mars, puis l'a ajournée.

L'agence a déclaré lundi qu'elle souhaitait une réduction d'environ 400 vols par rapport aux programmes d'été des transporteurs et qu'elle avait l'intention de réduire les vols de chaque compagnie proportionnellement aux programmes de l'été dernier afin de s'assurer que le "fardeau de la réduction des retards soit partagé entre les utilisateurs sans choisir des 'gagnants ou des perdants.' "

La semaine dernière, la ville de Chicago a exhorté la FAA à ne pas réduire le nombre de vols à moins de 2 800 par jour, estimant qu'une telle mesure serait injustifiée.

Les horaires actuels de Chicago feraient de 2026 l'été le plus chargé de tous les temps à O'Hare.

United prévoit d'assurer 780 vols par jour au départ de Chicago O'Hare ce mois-ci, contre 541 vols par jour en moyenne l'année dernière.

American a déclaré en décembre qu'elle ajouterait 100 départs quotidiens vers plus de 75 destinations au départ d'O'Hare à temps pour les vacances de printemps, soit une augmentation de 30 % des départs au printemps par rapport à 2025. Les départs quotidiens passeront de 484 l'été dernier à 526 cet été.

American a félicité la FAA d'avoir pris des mesures pour remédier aux retards et aux incidences des opérations afin de protéger les voyageurs d'O'Hare cet été.