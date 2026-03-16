La FAA reprend jeudi l'audition sur la réduction des vols à Chicago O'Hare

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L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé lundi qu'elle reprendrait jeudi une réunion avec les compagnies aériennes en vue de réduire fortement les vols à l'aéroport international O'Hare de Chicago.

La FAA a déclaré vouloir réduire le nombre de vols cet été à 2 608 par jour, après avoir proposé le mois dernier une limite de 2 800 vols quotidiens pour les vols d'été, en baisse par rapport aux 3 080 opérations quotidiennes prévues cet été, mais en hausse par rapport aux 2 680 vols quotidiens de l'été dernier. La proposition a été faite après que les deux principaux transporteurs à O'Hare, United Airlines UAL.O et American Airlines AAL.O , ont ajouté des vols importants alors qu'ils se battent pour dominer le hub.