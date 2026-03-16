 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FAA reprend jeudi l'audition sur la réduction des vols à Chicago O'Hare
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 21:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé lundi qu'elle reprendrait jeudi une réunion avec les compagnies aériennes en vue de réduire fortement les vols à l'aéroport international O'Hare de Chicago.

La FAA a déclaré vouloir réduire le nombre de vols cet été à 2 608 par jour, après avoir proposé le mois dernier une limite de 2 800 vols quotidiens pour les vols d'été, en baisse par rapport aux 3 080 opérations quotidiennes prévues cet été, mais en hausse par rapport aux 2 680 vols quotidiens de l'été dernier. La proposition a été faite après que les deux principaux transporteurs à O'Hare, United Airlines UAL.O et American Airlines AAL.O , ont ajouté des vols importants alors qu'ils se battent pour dominer le hub.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
10,4900 USD NASDAQ +1,84%
UNITED AIRLINES
90,2800 USD NASDAQ +4,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des cubains devant un magasin à La Havane le 16 mars 2026 ( AFP / YAMIL LAGE )
    Cuba annonce que sa diaspora pourra investir sur l'île
    information fournie par AFP 16.03.2026 21:28 

    Les Cubains qui résident à l'extérieur de leur pays vont pouvoir investir et détenir des entreprises sur l'île, a annoncé lundi le gouvernement communiste, au moment où l'économie est au bord du gouffre, paralysée par le blocus énergétique imposé par Washington. ... Lire la suite

  • La maire sortante de Strasbourg et candidate à sa réélection pour le parti Les Écologistes, Jeanne Barseghian (C), la candidate du PS Catherine Trautmann (G), et le candidat d'Horizon Pierre Jakubowicz (D), après un débat à Strasbourg, le 11 mars 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Strasbourg: fusion écologistes/insoumis pour contrer Trautmann
    information fournie par AFP 16.03.2026 21:18 

    Arrivée troisième au premier tour des élections municipales à Strasbourg, la maire écologiste Jeanne Barseghian a annoncé lundi qu'elle s'alliait à LFI dans l'espoir de battre la socialiste Catherine Trautmann, mais au prix du départ de ses colistiers de Place ... Lire la suite

  • Dépouillement des bulletins de vote du 1er tour des municipales à Quimper, le 15 mars 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )
    Municipales: alliances en série à gauche avec LFI, sauf à Paris et Marseille
    information fournie par AFP 16.03.2026 21:11 

    La gauche a décidé lundi de faire front commun aux élections municipales dans plusieurs grandes villes, le PS concluant de nombreux accords avec La France insoumise en vue du second tour dimanche. A l'exception toutefois de Paris et Marseille, où ses candidats ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street reprend des couleurs avec le recul du pétrole
    information fournie par AFP 16.03.2026 21:08 

    La Bourse de New York a terminé en progression lundi, profitant d'une accalmie sur le front pétrolier pour rebondir, à l'entame d'une semaine qui sera marquée par la réunion de la banque centrale américaine (Fed). Le Dow Jones a pris 0,83%, l'indice Nasdaq a avancé ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank