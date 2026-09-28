La FAA reporte la certification du Boeing 737 MAX 10 après un problème logiciel

La FAA va retarder la certification du Boeing 737 MAX 10 jusqu'à la correction d'un problème logiciel récemment identifié, sans donner de calendrier pour la reprise du processus. Le dysfonctionnement peut, dans certaines conditions d'atterrissage, empêcher les pilotes d'accéder au système automatisé de guidage de vol, même s'ils conservent le contrôle de l'appareil. Boeing travaille à une mise à jour définitive et continue de suivre les directives du régulateur. L'annonce a entraîné une chute de 6,6% de l'action Boeing.

Selon l'administrateur de la FAA Bryan Bedford, le logiciel concerné est fourni par GE Aerospace et un correctif pourrait être développé relativement rapidement, même si sa disponibilité reste incertaine. La FAA prévoit également de réunir un comité chargé d'examiner les mesures correctives. Le régulateur distingue ce dysfonctionnement du problème de commande automatique de vol ayant contribué aux accidents de 2018 et 2019, et Boeing a déjà informé les compagnies utilisant la version logicielle concernée.

WestJet, qui exploite cette version sur certains de ses 737 MAX, indique n'avoir rencontré aucun incident et disposer des procédures et formations nécessaires pour gérer une telle situation. Alaska Airlines et United Airlines précisent qu'aucun de leurs appareils n'utilise actuellement le logiciel concerné, United refusant les livraisons équipées de cette version. Ce nouveau report constitue un revers pour le MAX 10, modèle stratégique pour Boeing dans sa concurrence avec Airbus sur le marché des monocouloirs.