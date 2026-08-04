La FAA propose d'accorder aux compagnies aériennes une plus grande souplesse concernant les trousses médicales d'urgence à bord des avions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions de la FAA et des informations contextuelles dans les paragraphes 3 à 12) par David Shepardson

La Federal Aviation Administration (FAA) a proposé mardi d'assouplir les exigences imposées aux compagnies aériennes concernant les trousses médicales d'urgence à bord des vols commerciaux.

La FAA propose de passer d’une liste de contrôle normative des articles médicaux à des normes basées sur la performance, exigeant des transporteurs qu’ils disposent de ressources suffisantes pour prendre en charge neuf situations mettant la vie en danger.

L’agence exige que les trousses médicales d’urgence permettent d’effectuer une évaluation de base et d’administrer un traitement initial aux passagers confrontés à des problèmes médicaux, jusqu’à ce que ceux-ci puissent être pris en charge par des secours médicaux.

Selon cette proposition, les compagnies aériennes seraient en mesure de déterminer elles-mêmes le contenu et la quantité des articles composant chaque trousse. Les neuf situations concernées sont les suivantes: urgences cardiaques, difficultés respiratoires, urgences gastro-intestinales, surdoses d’opioïdes, accouchements, crises d’épilepsie, réactions allergiques graves, hémorragies importantes et hypoglycémie.

Une étude réalisée en 2025 par Duke Health, portant sur 77 000 incidents médicaux survenus en vol, a montré que la plupart des incidents étaient mineurs, mais que des milliers de passagers ont dû être pris en charge à l’hôpital après l’atterrissage, et que des centaines sont décédés ou ont entraîné le déroutement de l’avion.

Les chercheurs ont analysé les appels médicaux provenant de 84 compagnies aériennes sur six continents, couvrant plus de 3,1 milliards d’embarquements de passagers entre janvier 2022 et décembre 2023. Ils ont constaté qu’un vol sur 212 donnait lieu à une urgence médicale, qu’environ 8% des passagers étaient transportés à l’hôpital après l’atterrissage et que 1,7% des cas étaient suffisamment graves pour entraîner un déroutement.

Les trousses d’urgence contiennent le matériel nécessaire pour traiter les écorchures, les lacérations, les entorses ou les foulures, ainsi que les fractures et autres problèmes plus graves.

La trousse actuelle doit comporter 64 articles différents, soit le double des exigences en vigueur avant 2001.

L'équipement requis comprend une trousse de premiers secours, un sphygmomanomètre ou un brassard de tension artérielle, un stéthoscope, des gants médicaux, quatre seringues, six aiguilles, une injection de dextrose à 50%, deux doses d’épinéphrine et 10 comprimés de nitroglycérine.

Les avions devront toujours disposer d’un défibrillateur externe conformément aux règles révisées.

Les pénuries de médicaments affectent parfois la capacité des compagnies aériennes à se procurer un approvisionnement suffisant pour leurs trousses d’urgence. Des trousses incomplètes empêchent une compagnie aérienne d’assurer un vol, mais celles-ci peuvent demander une dérogation à la FAA.

La FAA avait accordé une dérogation en 2013 en raison d’une pénurie de dextrose. Ce médicament est utilisé pour traiter l’hypoglycémie grave et potentiellement mortelle. En vertu des nouvelles règles, si elles sont adoptées, les compagnies aériennes auraient pu trouver un substitut au dextrose sans avoir à demander de dérogation.