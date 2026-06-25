 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FAA propose d'accélérer les procédures de certification des nouveaux avions commerciaux
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 22:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Shepardson

La Federal Aviation Administration (FAA) a proposé jeudi des modifications visant à moderniser et à accélérer la certification des nouveaux avions commerciaux, ainsi qu’à harmoniser la réglementation avec celle de l’Europe.

La FAA a déclaré qu'en alignant certaines exigences sur celles de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), elle profiterait aux constructeurs en leur garantissant des exigences cohérentes et en réduisant le coût, la durée et la complexité des certifications. Les deux agences se sont engagées à collaborer plus étroitement en matière de sécurité et de certification.

Cette proposition pourrait constituer un coup de pouce pour des constructeurs tels que Boeing BA.N , Airbus AIR.PA , Embraer EMBJ3.SA et Bombardier BBDb.TO .

Les autorisations pour les nouveaux modèles d’avions peuvent prendre des années et nécessitent des essais et des données considérables. L’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a plaidé en faveur de réformes et a révélé plus tôt cette année que l’agence menait plusieurs projets en collaboration avec l’industrie « afin d’étudier comment rationaliser le processus ».

L’ancien directeur de la FAA, Mike Whitaker, avait déclaré à Reuters en 2024 que l’agence envisageait d’utiliser des technologies plus performantes pour rationaliser le processus. C’est Reuters qui a été le premier à faire état des changements prévus par la FAA en septembre , révélant que l’agence prévoyait de réduire le nombre d’« exemptions, de conditions spéciales et de conclusions relatives à un niveau de sécurité équivalent requises au cours du processus de certification ».

La FAA a déclaré que la modernisation des normes de navigabilité permettrait de réduire les délais et les coûts de certification, tout en maintenant, voire en renforçant, la sécurité.

La semaine dernière, la FAA et l’AESA ont déclaré qu’elles avaient réalisé des progrès significatifs en vue de l’homologation de deux nouvelles variantes du Boeing BA.N 737 MAX. Boeing espérait obtenir la certification du 737 MAX 7 en 2022, mais a été confronté à une série de problèmes.

Chris Rocheleau, administrateur adjoint de la FAA, a déclaré que l’agence en était aux dernières étapes de la certification du MAX 7, plus petit, et du MAX 10, plus grand. Florian Guillermet, directeur exécutif de l’AESA, a déclaré lors d’une conférence sur la sécurité que la validation du MAX 10 en vue de sa mise en service était une priorité absolue pour l’agence.

Valeurs associées

AIRBUS
195,080 EUR Euronext Paris -0,01%
BOEING CO
218,220 USD NYSE -0,94%
BOMBARD -B- SUB VTG
1,130 CAD TSX 0,00%
BOMBARDIER INC CL B SUB VOTI
3,980 CAD TSX -3,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
74,68 +2,11%
CAC 40
8 431,61 +0,55%
2CRSI
25,48 -4,21%
Or
4 026,66 +0,65%
TOTALENERGIES
69,27 -0,35%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank