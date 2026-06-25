La FAA propose d'accélérer les procédures de certification des nouveaux avions commerciaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Shepardson

La Federal Aviation Administration (FAA) a proposé jeudi des modifications visant à moderniser et à accélérer la certification des nouveaux avions commerciaux, ainsi qu’à harmoniser la réglementation avec celle de l’Europe.

La FAA a déclaré qu'en alignant certaines exigences sur celles de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), elle profiterait aux constructeurs en leur garantissant des exigences cohérentes et en réduisant le coût, la durée et la complexité des certifications. Les deux agences se sont engagées à collaborer plus étroitement en matière de sécurité et de certification.

Cette proposition pourrait constituer un coup de pouce pour des constructeurs tels que Boeing BA.N , Airbus AIR.PA , Embraer EMBJ3.SA et Bombardier BBDb.TO .

Les autorisations pour les nouveaux modèles d’avions peuvent prendre des années et nécessitent des essais et des données considérables. L’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a plaidé en faveur de réformes et a révélé plus tôt cette année que l’agence menait plusieurs projets en collaboration avec l’industrie « afin d’étudier comment rationaliser le processus ».

L’ancien directeur de la FAA, Mike Whitaker, avait déclaré à Reuters en 2024 que l’agence envisageait d’utiliser des technologies plus performantes pour rationaliser le processus. C’est Reuters qui a été le premier à faire état des changements prévus par la FAA en septembre , révélant que l’agence prévoyait de réduire le nombre d’« exemptions, de conditions spéciales et de conclusions relatives à un niveau de sécurité équivalent requises au cours du processus de certification ».

La FAA a déclaré que la modernisation des normes de navigabilité permettrait de réduire les délais et les coûts de certification, tout en maintenant, voire en renforçant, la sécurité.

La semaine dernière, la FAA et l’AESA ont déclaré qu’elles avaient réalisé des progrès significatifs en vue de l’homologation de deux nouvelles variantes du Boeing BA.N 737 MAX. Boeing espérait obtenir la certification du 737 MAX 7 en 2022, mais a été confronté à une série de problèmes.

Chris Rocheleau, administrateur adjoint de la FAA, a déclaré que l’agence en était aux dernières étapes de la certification du MAX 7, plus petit, et du MAX 10, plus grand. Florian Guillermet, directeur exécutif de l’AESA, a déclaré lors d’une conférence sur la sécurité que la validation du MAX 10 en vue de sa mise en service était une priorité absolue pour l’agence.