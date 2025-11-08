 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 276,37
-1,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La FAA ordonne l'interdiction des vols de MD-11 en attendant une inspection après l'accident enflammé d'un avion cargo UPS
information fournie par Reuters 08/11/2025 à 23:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation a émis une ordonnance interdisant les vols des avions MD-11, en attendant une inspection, suite à l'accident enflammé d'un avion cargo MD-11 d'UPS UPS.N en début de semaine à Louisville, Kentucky.

UPS et FedEx FDX.N ont déclaré vendredi qu'ils avaient immobilisé leur flotte combinée de plus de 50 avions cargo McDonnell Douglas MD-11 suite à une recommandation de Boeing

BA.N , après l'accident survenu mardi dans un aéroport du Kentucky, qui a fait au moins 14 morts.

Valeurs associées

BOEING CO
194,610 USD NYSE -0,97%
FEDEX
262,100 USD NYSE +1,24%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
96,000 USD NYSE +2,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank