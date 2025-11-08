La FAA ordonne l'interdiction des vols de MD-11 en attendant une inspection après l'accident enflammé d'un avion cargo UPS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation a émis une ordonnance interdisant les vols des avions MD-11, en attendant une inspection, suite à l'accident enflammé d'un avion cargo MD-11 d'UPS UPS.N en début de semaine à Louisville, Kentucky.

UPS et FedEx FDX.N ont déclaré vendredi qu'ils avaient immobilisé leur flotte combinée de plus de 50 avions cargo McDonnell Douglas MD-11 suite à une recommandation de Boeing

BA.N , après l'accident survenu mardi dans un aéroport du Kentucky, qui a fait au moins 14 morts.