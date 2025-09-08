La FAA n'a pas pris de décision sur le plafond de production du Boeing 737 MAX

Le directeur de l'Administration fédérale de l'aviation a déclaré lundi que l'agence n'avait pris aucune décision sur la levée de la production de 38 avions par mois du 737 MAX en place depuis début 2024, ou sur la façon dont elle supervise la production de Boeing.

"Des progrès sont réalisés. Ils ne sont peut-être pas aussi rapides que Boeing le souhaiterait", a déclaré Bryan Bedford, administrateur de la FAA, à l'issue d'un événement à Washington.

Il s'est dit encouragé, mais attend des données pour répondre à des questions clés. "Il s'agira d'un processus ascendant - l'équipe de première ligne de la FAA - et c'est à elle qu'il incombera de recommander si elle estime que nous avons atteint certaines des étapes qui justifieraient un quelconque changement", a déclaré Bryan Bedford. "Aucune de ces recommandations n'a encore été formulée."