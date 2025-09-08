La FAA n'a pas pris de décision sur le plafond de production du Boeing 737 MAX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute d'autres commentaires de Bedford, pas de commentaire immédiat de la FAA dans les paragraphes 3-11) par David Shepardson

Le chef de l'Administration fédérale de l'aviation a déclaré lundi que l'agence n'avait pris aucune décision sur la levée du plan de production de 38 avions par mois du 737 MAX en place depuis début 2024, ou sur la manière dont elle supervise la production de Boeing. "Des progrès sont réalisés. Ce n'est peut-être pas aussi rapide que Boeing le souhaiterait, mais c'est aussi rapide que nous pouvons raisonnablement avancer dans le processus", a déclaré Bryan Bedford, administrateur de la FAA, à des journalistes à l'issue d'un événement à Washington.

La FAA a imposé un plafond de production sans précédent peu après une urgence en vol survenue en janvier 2024 impliquant un nouveau 737 MAX 9 d'Alaska Airlines ALK.N auquel il manquait quatre boulons essentiels. Depuis lors, la FAA a maintenu une surveillance accrue en personne de la production de Boeing.

M. Bedford s'est dit encouragé par les améliorations apportées par Boeing, mais attend des données pour répondre à des questions clés. "Il s'agira d'un processus ascendant - l'équipe de première ligne de la FAA - et c'est à elle qu'il incombe de recommander si elle estime que nous avons atteint certaines des étapes qui justifieraient un quelconque changement", a déclaré M. Bedford. "Aucune de ces recommandations n'a encore été formulée. Cela signifie que le travail est toujours en cours"

Boeing s'est refusé à tout commentaire immédiat.

Par ailleurs, M. Bedford a déclaré lors d'un événement que l'agence était "à bout de souffle" alors qu'elle poursuit une révision massive du système de contrôle du trafic aérien américain pour un montant de 12,5 milliards de dollars, qu'elle supervise Boeing ainsi que de nouvelles règles sur les drones et les avions supersoniques, et qu'elle modernise la certification des aéronefs.

"Je peux vous dire que l'agence est aujourd'hui à bout de souffle et qu'elle doit faire circuler beaucoup d'informations", a déclaré M. Bedford.