La FAA lève le bref arrêt au sol à l'aéroport international de San Francisco

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Révision et ajout de détails aux paragraphes 2 et 3 après la levée de l'arrêt au sol)

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis a levé un bref arrêt au sol à l'aéroport international de San Francisco (SFO) qui a retenu certains vols à destination de la ville californienne à leurs aéroports de départ tard dimanche soir.

L'arrêt au sol concernait les vols impliquant certains centres de contrôle aérien de l'ouest des États-Unis, selon un avis de la FAA indiquant que l'arrêt au sol était en vigueur de 21 h 53 à 23 h 15 PDT (et de 04 h 35 à 06 h 15 GMT lundi).

Il a finalement été levé peu avant la fin de cette période.

L'aéroport n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Selon son site web, plus de 54 millions de passagers ont transité par l'aéroport de San Francisco en 2025. De nombreuses compagnies aériennes opèrent depuis cet aéroport, qui est une plaque tournante d'United Airlines UAL.O et propose de nombreux vols internationaux à destination et en provenance de l'Asie en particulier.

En mars, la FAA a déclaré qu'elle imposerait de nouvelles restrictions de sécurité à SFO qui limiteraient certains atterrissages et entraîneraient des retards importants.