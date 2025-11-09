La FAA interdit les vols de MD-11 après l'accident d'UPS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

UPS et FedEx ont immobilisé leurs avions MD-11

Les enquêteurs se penchent sur la maintenance de l'avion

Le moteur gauche et le pylône se sont détachés de l'avion lors de l'accident

L'Administration fédérale de l'aviation américaine a annoncé samedi qu'elle interdisait pour l'instant aux avions MD-11 de voler, dans l'attente d'inspections, après l'accident en début de semaine d'un cargo MD-11 d'UPS UPS.N qui a tué au moins 14 personnes dans le Kentucky.

UPS et FedEx FDX.N ont déclaré qu'ils avaient déjà cloué au sol leur flotte combinée de plus de 50 avions cargo McDonnell Douglas MD-11 suite à une recommandation du constructeur Boeing BA.N .

La FAA a déclaré que la consigne de navigabilité d'urgence a été motivée par l'accident survenu mardi, lorsque le moteur gauche et le pylône se sont détachés de l'avion pendant le décollage à Louisville. La cause du détachement fait l'objet d'une enquête.

"Cette situation pourrait entraîner la perte de la sécurité du vol et de l'atterrissage", a déclaré l'organisme de réglementation américain.

"La FAA émet cette consigne de navigabilité parce qu'elle a déterminé que cette condition dangereuse est susceptible d'exister ou de se développer dans d'autres produits du même type de conception."

UPS a déclaré qu'elle se conformait à la directive parce qu'elle avait immobilisé sa flotte de 26 avions MD-11, ce qui représente environ 9 % de sa flotte.

Boeing a déclaré samedi qu'il soutenait l'ordonnance de la FAA.

FedEx, qui exploite 28 MD-11 sur les 700 appareils de sa flotte, a déclaré qu'elle mettait immédiatement en œuvre des plans d'urgence pour minimiser les perturbations.

LA FAA EXIGERA PROBABLEMENT DES INSPECTIONS COMPLÈTES

Boeing a acquis le programme MD-11 lors de sa fusion avec McDonnell Douglas en 1997.

Les responsables ont déclaré que la FAA exigerait probablement des inspections complètes des moteurs et des pylônes avant d'autoriser la reprise des vols. L'ordre de la FAA exige que toutes les corrections nécessaires soient apportées après les inspections.

Un porte-parole du National Transportation Safety Board des États-Unis a souligné que l'agence n'avait tiré aucune conclusion sur l'accident sur lequel elle enquête. Le cargo, âgé de 34 ans, a atteint environ 100 pieds (30,5 mètres) au-dessus du sol avant de plonger en flammes hors de la piste et de détruire deux entreprises voisines.

L'un des trois moteurs de l'avion s'est détaché de l'aile gauche alors qu'il dévalait la piste de l'aéroport de Louisville.

Vendredi, les enquêteurs américains ont déclaré qu'au moment où une sonnerie d'alarme retentissait dans le cockpit, les trois pilotes d'UPS à bord avaient tenté de prendre le contrôle de l'avion juste avant qu'il ne s'écrase.

En début de semaine, le NTSB a déclaré qu'il examinait l'historique de la maintenance de l'avion, qui se trouvait au Texas pour des réparations, l'appareil ayant subi une maintenance lourde quelques semaines avant l'accident. L'avion se trouvait dans une installation gérée par la société ST Engineering STEG.SI , basée à Singapour, selon une source au fait de l'affaire.

ST Engineering a déclaré qu'elle assurait la maintenance des cellules des avions MD-11 d'UPS et qu'elle exploitait un centre de réparation à San Antonio, mais elle n'a pas souhaité faire d'autres commentaires.