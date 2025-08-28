La FAA impose un arrêt au sol à l'aéroport de Newark en raison d'un problème d'équipement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation a déclaré jeudi qu'elle avait émis un arrêt au sol à l'aéroport international de Newark Liberty, près de New York, en raison d'un problème d'équipement. Flightradar24, un site de suivi des vols, a déclaré que les vols à destination de Newark - le hub de United Airlines UAL.O - sont actuellement haltés et que les vols déjà en cours vers Newark sont en attente, mais que les départs semblent ne pas être affectés.