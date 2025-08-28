 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La FAA impose un arrêt au sol à l'aéroport de Newark en raison d'un problème d'équipement
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 17:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation a déclaré jeudi qu'elle avait émis un arrêt au sol à l'aéroport international de Newark Liberty, près de New York, en raison d'un problème d'équipement. Flightradar24, un site de suivi des vols, a déclaré que les vols à destination de Newark - le hub de United Airlines UAL.O - sont actuellement haltés et que les vols déjà en cours vers Newark sont en attente, mais que les départs semblent ne pas être affectés.

Valeurs associées

UNITED AIRLINES
105,6550 USD NASDAQ +1,39%
