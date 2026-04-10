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La FAA et le Pentagone signent un accord sur le déploiement d'un système laser anti-drone près du Mexique
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 22:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation et le Pentagone ont annoncé vendredi qu'ils avaient signé un accord permettant au gouvernement d'utiliser un système laser anti-drones à haute énergie le long de la frontière méridionale.

L'accord a été conclu après que la FAA a testé au Nouveau-Mexique le système laser utilisé par le Pentagone et le département de la sécurité intérieure et a validé que les contrôles de sécurité appropriés sont en place et ne posent pas de risques excessifs pour les avions de passagers.

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