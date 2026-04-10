La FAA et le Pentagone signent un accord sur le déploiement d'un système laser anti-drone près du Mexique

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L'Administration fédérale de l'aviation et le Pentagone ont annoncé vendredi qu'ils avaient signé un accord permettant au gouvernement d'utiliser un système laser anti-drones à haute énergie le long de la frontière méridionale.

L'accord a été conclu après que la FAA a testé au Nouveau-Mexique le système laser utilisé par le Pentagone et le département de la sécurité intérieure et a validé que les contrôles de sécurité appropriés sont en place et ne posent pas de risques excessifs pour les avions de passagers.