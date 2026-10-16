La FAA devrait approuver le 737 MAX 10 dès la semaine prochaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) devrait approuver le Boeing 737 BA.N MAX 10 dès la semaine prochaine, à l'issue d'une réunion du Comité de certification de type prévue vendredi, ont indiqué des sources à Reuters.

La réunion de l'équipe de direction de la FAA constitue la dernière étape avant que l'agence ne se prononce sur la certification. Le 10 est une version plus grande du 737 MAX, le best-seller de Boeing.