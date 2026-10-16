 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FAA devrait approuver le 737 MAX 10 dès la semaine prochaine
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 20:09

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) devrait approuver le Boeing 737 BA.N MAX 10 dès la semaine prochaine, à l'issue d'une réunion du Comité de certification de type prévue vendredi, ont indiqué des sources à Reuters.

La réunion de l'équipe de direction de la FAA constitue la dernière étape avant que l'agence ne se prononce sur la certification. Le 10 est une version plus grande du 737 MAX, le best-seller de Boeing.

Valeurs associées

BOEING CO
189,265 USD NYSE +0,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse dans le cadre d’un sommet de l’UE à Bruxelles, le 16 octobre 2026 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Secoué par Trump, Zelensky se tourne une nouvelle fois vers les Européens
    information fournie par AFP 16.10.2026 20:28 

    Pressé de questions sur sa très difficile relation avec le président américain, Volodymyr Zelensky a évité toute critique directe lors d'un sommet européen dans la capitale belge. Il n'y a esquissé qu'un sourire et un silence à la question de savoir s'il était ... Lire la suite

  • "Bouc émissaire de Trump" ? Zelensky répond par un simple sourire
    "Bouc émissaire de Trump" ? Zelensky répond par un simple sourire
    information fournie par AFP Video 16.10.2026 20:27 

    Lors d'une conférence de presse en marge d'un sommet européen, un journaliste a demandé vendredi au président ukrainien : "Pensez-vous que Trump vous utilise comme bouc émissaire pour ses propres problèmes ?" En réponse, Zelensky se contente de sourire.

  • Le président du RN Jordan Bardella au Mondial de l'Auto à Paris le 16 octobre 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )
    Au Mondial de l'auto, Bardella roule sur les polémiques
    information fournie par AFP 16.10.2026 20:13 

    Même sur le siège passager de la campagne de Marine Le Pen, Jordan Bardella continue de tracer sa route : au Mondial de l'Auto pour son premier déplacement au contact du public depuis la divulgation d'écrits antisémites dont il nie être l'auteur, le président du ... Lire la suite

  • La nouvelle porte-parole de la Maison Blanche, Katie Zacharia, lors de son premier point presse dans la salle James Brady de la Maison Blanche, le 13 octobre 2026 à Washington ( AFP / Jim WATSON )
    Au bout d'une semaine, Trump pousse déjà sa nouvelle porte-parole vers la sortie
    information fournie par AFP 16.10.2026 20:03 

    Donald Trump a poussé vendredi vers la sortie sa nouvelle porte-parole Katie Zacharia, nommée il y a une semaine tout juste, en l'invitant à "reconsidérer" sa position. "Je lui ai dit, honnêtement, si j'étais vous, je reconsidérerais (la situation)", a dit le président ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 956,7 +0,28%
Pétrole Brent
109,86 +3,95%
EUTELSAT
1,766 +17,11%
SOITEC
128,55 -1,00%
TOTALENERGIES
80,71 +0,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank