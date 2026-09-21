La FAA commence à utiliser un outil d'intelligence artificielle pour tenter de réduire les retards de vols

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé lundi avoir commencé à utiliser un nouveau système logiciel qui s'appuie sur l'analyse prédictive pour améliorer la gestion des vols.

En juin, la FAA a attribué un contrat de 875 millions de dollars sur 12 ans à la société Air Space Intelligence. Elle utilise dans un premier temps cet outil d'intelligence artificielle dans l'espace aérien autour de Washington, D.C. et prévoit de l'étendre progressivement à d'autres régions du pays.