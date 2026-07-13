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La FAA clôt l'examen du Starship avant le prochain vol d'essai de SpaceX cette semaine
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a clos lundi son enquête sur l'échec du retour d'un propulseur du Starship de SpaceX, survenu lors d'un essai en vol en mai, ouvrant ainsi la voie à la société spatiale d'Elon Musk pour lancer le prochain vol d'essai de la fusée depuis le Texas dès cette semaine.

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