La FAA clôt l'examen du Starship avant le prochain vol d'essai de SpaceX cette semaine

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L'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a clos lundi son enquête sur l'échec du retour d'un propulseur du Starship de SpaceX, survenu lors d'un essai en vol en mai, ouvrant ainsi la voie à la société spatiale d'Elon Musk pour lancer le prochain vol d'essai de la fusée depuis le Texas dès cette semaine.