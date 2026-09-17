La FAA assouplit les règles en matière d'émissions pour permettre à Boeing de vendre 35 avions-cargos 777F supplémentaires

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(Ajoute l'absence de commentaire immédiat de Boeing, des informations complémentaires et du contexte, paragraphes 3 à 13)

* Une dérogation permet à Boeing de vendre 35 avions-cargos 777F supplémentaires jusqu'en 2030

* Le 777-8F, destiné à le remplacer, ne devrait pas entrer en service avant 2029 environ

* Selon la FAA, ces 35 appareils pourraient entraîner une augmentation de la consommation de carburant d'environ 8 % par rapport à l'ensemble des opérations mondiales de fret en 2024

par David Shepardson

L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a annoncé jeudi avoir approuvé une dérogation aux règles sur les émissions des avions afin de permettre à Boeing BA.N de vendre 35 avions-cargos 777F supplémentaires après 2028.

Cette dérogation permettra à Boeing de commercialiser ces appareils pendant trois années supplémentaires après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2028, des nouvelles règles sur les émissions, qui auraient autrement interdit la vente de ce modèle. Boeing avait déposé une demande d’autorisation en décembre 2025, invoquant une forte demande de la part de ses clients et un retard dans la certification de l’avion de nouvelle génération.

Le 777F est le seul gros-porteur de fret actuellement en production, et son successeur de nouvelle génération, le 777-8F, ne devrait pas entrer en service avant 2029 environ. Sans cette dérogation, Boeing aurait été confronté à une interruption de la production de cargos qui, selon le constructeur, aurait pu coûter plus de 15 milliards de dollars en exportations américaines.

La FAA a déclaré qu’elle accordait à Boeing « une certaine souplesse et tenait compte de l’incertitude quant au calendrier de certification de l’avion-cargo dédié de remplacement, le 777-8F ».

LES RÈGLES SUR LES ÉMISSIONS DE L’ÈRE BIDEN

Sous l’ancien président Joe Biden, la FAA a publié en février 2024 des règles définitives adoptant des normes internationales visant à réduire la pollution par le carbone de la plupart des gros avions volant dans l’espace aérien américain, ce qui aurait interdit les ventes du 777F à partir de 2028.

Ces règles ne s'appliquent pas aux avions déjà en service avant cette date.

Boeing n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le constructeur aéronautique avait indiqué précédemment que chaque exportation d’un 777F vers un client étranger, au prix catalogue, contribuait à hauteur de 440 millions de dollars à la balance commerciale positive des États-Unis. Il a précisé que sans cette exemption, les États-Unis risquaient de perdre plus de 15 milliards de dollars d’exportations.

La société a indiqué qu’elle prévoyait de livrer le premier 777-8F environ deux ans après la première livraison du 777-9, actuellement prévue pour 2027.

Boeing a déclaré que le 777F est l’avion le plus économe en carburant sur le marché mondial du fret et le seul gros-porteur de fret actuellement en production.

En 2024, le Congrès a adopté une loi autorisant Boeing à poursuivre la production de son 767 cargo pendant cinq années supplémentaires, jusqu’en 2033, aux États-Unis, en l’exemptant des règles d’efficacité énergétique de la FAA qui entreront en vigueur en 2028.

La FAA avait précédemment indiqué que les aéronefs civils étaient responsables de 9 % des émissions liées au transport intérieur et de 2 % de la pollution totale par le carbone aux États-Unis. Sous la présidence de Joe Biden, les États-Unis ont dévoilé un plan d’action climatique visant à atteindre la neutralité carbone du secteur aérien américain d’ici 2050.

La FAA a indiqué que ces 35 avions pourraient augmenter le volume d’exploitation des avions-cargos d’environ 2 % et faire grimper la consommation de carburant d’environ 8 % par rapport à l’exploitation mondiale des avions-cargos en 2024.