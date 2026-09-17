La FAA approuve la demande de Boeing visant à vendre 35 avions-cargos 777F supplémentaires

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L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé jeudi avoir approuvé une dérogation aux règles relatives aux émissions des avions afin de permettre à Boeing BA.N de vendre 35 avions-cargos 777F supplémentaires après 2028.

Cette dérogation permettra à Boeing de commercialiser ces appareils pendant trois années supplémentaires après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2028, des nouvelles normes d’émissions qui auraient autrement interdit la vente de ce modèle. En décembre 2025, Boeing avait sollicité cette autorisation en invoquant une forte demande de la part de ses clients et un retard dans la certification de son avion de nouvelle génération.