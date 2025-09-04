La FAA américaine va proposer des changements pour accélérer la certification des nouveaux avions commerciaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 4 à 7) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation prévoit de proposer des changements pour accélérer la certification des nouveaux avions commerciaux, a déclaré l'administration Trump dans un avis jeudi.

La FAA a déclaré qu'elle prévoyait de proposer d'ici décembre des changements "pour moderniser certaines normes de certification pour les avions de la catégorie transport et les systèmes de propulsion." Elle a déclaré que l'effort sera déréglementé en réduisant le nombre "d'exemptions, de conditions spéciales et de conclusions de sécurité de niveau équivalent requises au cours du processus de certification."

Le précédent directeur de la FAA, Mike Whitaker, a déclaré à Reuters en décembre que l'agence souhaitait rationaliser la certification des aéronefs et qu'elle s'efforçait d'utiliser de "meilleures technologies" pour rationaliser le processus.

La FAA a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la proposition "réduise les coûts de certification et le temps nécessaire à la certification des produits nouveaux et modifiés, tant pour l'industrie que pour la FAA, tout en maintenant ou en augmentant le niveau de sécurité." La FAA prévoit également d'harmoniser ses réglementations avec les normes internationales.

À un moment donné, Boeing espérait faire certifier le 737 MAX 7 en 2022, mais il a été confronté à une série de problèmes. En janvier, Boeing a retiré sa demande d'exemption de sécurité pour résoudre un problème de dégivrage des moteurs.

Boeing a déclaré en juillet qu'il ne s'attendait pas à ce que le MAX 7 soit certifié avant l'année prochaine et Southwest Airlines a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'avion soit approuvé au cours du premier semestre de l'année prochaine, ce qui mettrait l'avion en service pour Southwest au plus tôt à la fin de l'année 2026.

Le MAX 7 doit être certifié avant que la FAA ne puisse certifier le MAX 10, plus grand. United Airlines a déclaré à Reuters qu'elle pourrait ne pas recevoir le MAX 10 avant 2027 ou 2028 en raison de l'incertitude quant à la date d'approbation de l'utilisation de l'avion.