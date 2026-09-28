La FAA américaine reporte la certification du Boeing 737 MAX 10 ; le cours de l'action plonge de 7 %

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* La FAA affirme qu'un problème logiciel pourrait être résolu rapidement

* Le Boeing MAX 10, dont la sortie a longtemps été retardée, est un atout majeur dans la bataille contre Airbus

* WestJet affirme ne pas rencontrer de problème logiciel et qu'il ne s'agit pas d'un problème de sécurité

(Ajout de détails supplémentaires fournis par la FAA et les pilotes de WestJet, photo d'archive)

par David Shepardson et Allison Lampert

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis a déclaré lundi qu'ellesuspendraitla certification du 737 MAX 10 de Boeing

BA.N , dont le lancement a été longtemps retardé, jusqu'à ce qu'un problème logiciel récemment révélé soit résolu.Il s'agitdu dernier revers en date pour les efforts du constructeur aéronautique visant à commercialiser la plus grande version de son avion le plus vendu.

Boeing a déclaré samedi qu’un problème logiciel affectant certains appareils 737 MAX pourrait empêcher les pilotes d’accéder au guidage de vol automatisé dans un scénario d’atterrissage spécifique. La société a indiqué avoir informé les exploitants et être en train de développer une mise à jour logicielle pour résoudre définitivement le problème.

L’action Boeing a clôturé en baisse de 6,9 %en raison des craintes de nouveaux retards concernant le MAX 10, un appareil clé dans la stratégie de Boeing visant à regagner le terrain perdu face à Airbus AIR.PA sur le marché lucratif des avions monocouloirs.

« Nous allons retarder la mise en service du 10 jusqu’à ce que nous soyons certains qu’il n’y a pas de problème », a déclaré Bryan Bedford, administrateur de la FAA, aux journalistes lors d’un événement organisé à l’aéroport national Reagan de Washington. Il n’a pas souhaité donner d’estimation quant à la durée de ce retard.

La FAA a indiqué que cette version du logiciel pouvait alourdir la charge de travail du pilote lors d’une remise des gaz, c’est-à-dire lorsqu’un pilote interrompt une tentative d’atterrissage, augmente la puissance et remonte dans les airs pour tenter de se poser à nouveau.

La FAA avait précédemment annoncé son intention de convoquer un comité d’examen des mesures correctives afin d’enquêter sur ce problème. Toutefois, selon deux sources interrogées par Reuters, ce comité ne devrait pas se réunir avant la semaine prochaine au plus tôt.

L’examen mené par l’autorité de régulation américaine visera à déterminer si le logiciel présente un risque déraisonnable pour la sécurité, ce qui pourrait entraîner plusieurs mois supplémentaires de modifications avant que le MAX 10 ne puisse être certifié, une certification largement attendue en octobre.

PAS DE PROBLÈME DE SÉCURITÉ

Toutefois, WestJet, la compagnie aérienne canadienne soutenue par Onex Corp ONEX.TO et l’une des compagnies aériennes utilisant ce logiciel sur sa flotte de 737 MAX, a déclaré n’avoir rencontré aucun problème en service et ne pas considérer cette affaire comme un problème de sécurité.

« Nous disposons de procédures d’exploitation standard et d’une formation pour pallier ce type d’incident », a déclaré la compagnie aérienne basée à Calgary dans un communiqué.

Trois pilotes de 737 MAX de WestJet, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont déclaré n’avoir constaté aucun problème lié au logiciel lors de l’exécution d’approches interrompues, une procédure peu courante.

M. Bedford a précisé que le logiciel avait été fourni par le constructeur et fournisseur de moteurs d’avion GE Aerospace

GE.N , et a laissé entendre qu’un correctif pourrait être mis au point relativement rapidement.

« Je pense que dans ce cas précis, compte tenu de l’attention que suscite cette affaire, GE pourrait s’efforcer de mettre en place cette correction logicielle bien plus rapidement », a déclaré M. Bedford. « S’agira-t-il de semaines, de jours ou de mois? Je ne sais pas. »

Malgré ce bug, les pilotes ont conservé le contrôle, contrairement à ce qui s’était produit avec le logiciel de commande de vol automatique du 737 MAX, dont les détails n’ont pas été divulgués, et qui avait été impliqué dans deux accidents en 2018 et 2019, a-t-il précisé.

GE Aerospace n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

« Nous continuons à suivre les directives de la FAA tout au long du processus de certification », a déclaré un porte-parole de Boeing.

Alaska Airlines ALK.N et United Airlines UAL.O ont indiqué qu’aucun de leurs appareils n’utilisait actuellement le logiciel concerné.

United a indiqué qu’elle n’acceptait pas les livraisons d’avions équipés de la version du logiciel faisant l’objet d’un examen, tandis qu’Alaska a précisé qu’elle collaborait avec Boeing et la FAA dans le cadre de l’évaluation de ce problème.