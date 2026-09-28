La FAA américaine reporte la certification du Boeing 737 MAX 10 ; le cours de l'action plonge de 6%

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(Article entièrement révisé, avec des informations supplémentaires fournies par WestJet, les commentaires d'analystes et la mise à jour du cours de l'action)

* La FAA affirme que le problème logiciel pourrait être résolu rapidement

* Le Boeing MAX 10, dont la sortie a été longtemps retardée, est un élément clé dans la bataille contre Airbus

* WestJet affirme ne pas rencontrer de problème logiciel et qu’il ne s’agit pas d’un problème de sécurité

par David Shepardson et Allison Lampert

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis a déclaré lundi qu'elle allait reporter la certification du 737 MAX 10 de Boeing, dont le lancement a déjà pris beaucoup de retard, jusqu'à ce qu'un problème logiciel récemment révélé soit résolu.Il s'agit du dernier revers en date pour les efforts du constructeur aéronautique visant à commercialiser la plus grande version de son avion le plus vendu.

Boeing a déclaré samedi qu'un problème logiciel affectant certains appareils 737 MAX pourrait empêcher les pilotes d'accéder au guidage de vol automatisé dans un scénario d'atterrissage spécifique. La société a indiqué avoir informé les exploitants et être en train de développer une mise à jour logicielle pour résoudre définitivement le problème.

L’action Boeing a chuté de 6,3% en raison des craintes de nouveaux retards concernant le MAX 10, un appareil clé dans la stratégie de Boeing visant à regagner le terrain perdu face à Airbus AIR.PA sur le marché lucratif des avions monocouloirs.

“Nous allons retarder le 10 jusqu’à ce que nous soyons convaincus qu’il n’y a pas de problème”, a déclaré Bryan Bedford, administrateur de la FAA, aux journalistes lors d’un événement organisé à l’aéroport national Reagan de Washington. Il n’a pas souhaité donner d’estimation quant à la durée de ce retard.

M. Bedford a précisé que le logiciel avait été fourni par GE Aerospace GE.N , le constructeur de moteurs à réaction et fournisseur clé de Boeing, et a laissé entendre qu’une solution pourrait être mise au point relativement rapidement.

“Je pense que dans ce cas précis, compte tenu de l’attention portée à ce problème, GE pourrait s’efforcer de mettre en place cette correction logicielle bien plus rapidement”, a déclaré M. Bedford. “S’agira-t-il de semaines, de jours ou de mois? Je ne sais pas.”

Malgré ce bug, les pilotes ont conservé le contrôle, contrairement à ce qui s’était produit avec un logiciel de commande de vol automatique du 737 MAX, dont les détails n’ont pas été divulgués, et qui avait provoqué deux accidents en 2018 et 2019, a-t-il précisé.

La FAA a indiqué plus tôt qu’elle prévoyait de convoquer un comité d’examen des mesures correctives afin d’enquêter sur cette affaire.

“Nous continuons à suivre les directives de la FAA tout au long du processus de certification”, a déclaré un porte-parole de Boeing.

GE Aerospace n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

WestJet, la compagnie aérienne canadienne soutenue par Onex Corp et l’une des compagnies exploitant le logiciel faisant l’objet de l’examen sur sa flotte de 737 MAX, a déclaré n’avoir rencontré aucun problème en service et ne pas considérer cette affaire comme un risque pour la sécurité.

“Nous disposons de procédures opérationnelles standard et d’une formation pour pallier ce type d’incident”, a indiqué la compagnie aérienne basée à Calgary dans un communiqué.

Alaska Airlines ALK.N et United Airlines UAL.O ont indiqué qu’aucun de leurs appareils n’utilisait actuellement le logiciel concerné.

United a précisé qu’elle n’acceptait pas les livraisons d’appareils équipés de la version du logiciel faisant l’objet d’un examen, tandis qu’Alaska a indiqué qu’elle collaborait avec Boeing et la FAA dans le cadre de l’évaluation de ce problème.