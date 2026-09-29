La FAA américaine recrute deux employés de Southwest Airlines à des postes à responsabilités

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L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé qu'elle embauchait deux employés de Southwest Airlines LUV.N pour occuper des postes de direction au sein de l'agence et qu'elle faisait appel à un haut responsable de NetJets pour occuper le poste de conseiller juridique en chef de l'agence à compter du mois prochain.

Bryan Bedford, administrateur de la FAA, a déclaré que Chris Kelly, juriste senior spécialisé dans la réglementation chez Southwest Airlines, rejoindra la FAA en tant que nouvel administrateur adjoint chargé des aéroports, et que Michael Ciamarra, directeur senior des affaires fédérales chez Southwest, rejoindra la FAA en tant qu’administrateur adjoint chargé de la politique et de la réglementation. Jeff DeVore, qui occupait jusqu’à présent le poste de juriste d’entreprise chez NetJets, deviendra le nouveau conseiller juridique en chef de la FAA.