La FAA américaine propose d'infliger des amendes à American et Southwest pour des infractions présumées à la législation sur les drogues et l'alcool

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(Nouveau dans l'ensemble, ajout de l'amende de Southwest, déclarations des deux compagnies aériennes) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis a proposé mercredi une amende civile de 255 000 $ contre American Airlines AAL.O , alléguant que le transporteur a violé les règlements sur le dépistage de drogues et d'alcool chez les employés.

Vendredi, la FAA a proposé une amende similaire contre Southwest Airlines LUV.N .

Mercredi, la FAA a déclaré qu'entre mai 2019 et décembre 2023, American a permis à 12 agents de bord dont les tests de dépistage de drogues et d'alcool s'étaient révélés positifs de recommencer à exercer des fonctions sensibles à la sécurité sans avoir effectué tous les tests de suivi requis.

American a déclaré qu'elle examinait l'avis de la FAA. "La sécurité de nos clients et des membres de notre équipe est primordiale. Nous prenons les tests de dépistage de drogues et d'alcool au sérieux et collaborons avec la FAA pour résoudre tout problème", a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué.

Vendredi, la FAA a proposé une amende de 304 000 dollars à Southwest, alléguant qu'elle n'avait pas effectué les tests de dépistage de drogues ou d'alcool requis pour 11 employés, dont des pilotes, des agents de bord et des mécaniciens d'avion.

La FAA a déclaré que les employés avaient été testés positifs à l'alcool ou à des drogues telles que la marijuana, la cocaïne et les amphétamines. L'autorité de régulation a déclaré qu'au cours de diverses périodes entre août 2021 et juillet 2024, les employés ont exercé des fonctions sensibles sur le plan de la sécurité alors que Southwest ne les a pas soumis aux tests de suivi requis.

Southwest a déclaré qu'elle prenait au sérieux ses responsabilités en matière de dépistage de drogues et d'alcool et qu'elle continuait à collaborer avec la FAA.

"Nous avons pris des mesures immédiates il y a plus de deux ans pour améliorer nos procédures et renforcer la surveillance et la responsabilité", a déclaré la compagnie aérienne.

Les deux compagnies aériennes ont 30 jours pour répondre.