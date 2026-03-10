La FAA américaine ordonne l'immobilisation au sol de tous les avions de JetBlue

JetBlue Airways JBLU.O a demandé un arrêt au sol sur toutes ses destinations, a indiqué l'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) dans un avis publié mardi.

L'arrêt au sol a été émis à la demande de la compagnie aérienne, a indiqué l'avis de la FAA, sans ajouter d'autres détails. JetBlue n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Un arrêt au sol est une mesure de contrôle du trafic aérien qui interrompt temporairement les vols, généralement pour des raisons de sécurité, de conditions météorologiques ou de problèmes opérationnels.