 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JP Morgan Chase se renforce au capital de Viridien
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 08:20

JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 3 mars, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Viridien , au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 433 795 actions Viridien représentant autant de droits de vote, soit 6,04% du capital et 6,01% des droits de vote de cette société de géophysique.

De son côté, Janus Henderson Investors US, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré avoir franchi en baisse, le 4 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Viridien, au résultat d'une cession d'actions sur le marché.

La société de gestion basée à Londres a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 358 397 actions Viridien représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et 4,97% des droits de vote de Viridien.

Valeurs associées

VIRIDIEN
122,200 EUR Euronext Paris -4,16%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank