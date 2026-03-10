Commerce: les mesures "unilatérales" américaines inquiètent les entreprises mexicaines (rapport)

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 3 mars 2026. ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Les mesures "unilatérales" imposées par les Etats-Unis et les "asymétries" dans les échanges avec le Mexique constituent les principales préoccupations des industriels mexicains à propos du traité de libre-échange nord-américain (Aceum), selon un rapport présenté lundi.

L'accord entre le Mexique, les Etats-Unis et le Canada sera révisé cette année, pour la première fois depuis son entrée en vigueur en 2020. Cette révision intervient en pleine offensive du président américain contre le libre-échange mondial et alors que Donald Trump a menacé ses partenaires nord-américains de quitter le traité.

"Parmi les principales préoccupations sectorielles, a été identifiée la persistance de mesures unilatérales imposées par les Etats-Unis", indique le rapport élaboré en préparation de la révision de l'Aceum.

Il dénonce également des incitations discriminatoires et le recours fréquent à des mesures extraordinaires qui "peuvent éroder l'intégration atteinte" avec cet accord commercial.

Le document, élaboré en interrogeant les représentants de 30 secteurs industriels mexicains, mentionne en outre des "asymétries dans l'application" du traité, notamment des mesures mises en œuvre par les Etats-Unis qui "ont eu des effets directs" sur la production dans la deuxième économie d'Amérique latine.

Parmi celles-ci, le rapport cite les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, un mécanisme de règlement des différends en matière de droit du travail utilisé uniquement au Mexique et des mesures antidumping visant des produits comme la tomate qui "n'ont aucun fondement et sont contraires au traité".

Les entreprises mexicaines exigent "des critères clairs de proportionnalité, de justification technique et de réciprocité".

Les secteurs consultés estiment par ailleurs que la révision de l'Aceum doit améliorer sa mise en œuvre sans pour autant modifier les chapitres en vigueur.

Les entreprises "nous demandent que le traité soit pleinement mis en œuvre (...), qu'il n'y ait pas de droits de douane en dehors de ce qui est prévu par le traité et de progresser vers une vision commune de l'Amérique du Nord en concurrence avec d'autres pays", en particulier les pays d'Asie, a déclaré le ministre mexicain de l'Economie, Marcelo Ebrard, lors d'une conférence de presse.

L'Aceum est vital pour le Mexique, qui destine aux Etats-Unis plus de 80% de ses exportations.

Jeudi, Washington et Mexico ont annoncé pour le 16 mars un premier cycle de discussions bilatérales sur la révision de l'Aceum.

Selon M. Ebrard, il y sera notamment question de la nécessité de réduire la dépendance du bloc régional à l'égard de composants provenant d'autres régions.