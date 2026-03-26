La FAA américaine enquête sur un incident évité de justesse entre un avion de United et un hélicoptère de l'armée en Californie

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(Ajout d'une déclaration de United Airlines et de plus amples détails) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé jeudi qu'elle enquêtait sur un incident évité de justesse en Californie entre un avion de United Airlines et un hélicoptère Black Hawk de l'armée.

La FAA a déclaré que le Boeing 737-800 de United Airlines était mardi à 20h40 en approche finale de l'aéroport John Wayne, dans le comté d'Orange, en Californie, lorsqu'un hélicoptère Black Hawk est passé devant l'avion. Selon Flightradar24, un site de suivi des vols, les deux appareils se trouvaient à 525 pieds de distance verticale.

La FAA enquête également pour savoir si l'incident a enfreint sa nouvelle politique qui interdit la séparation visuelle pour les hélicoptères à proximité des grands aéroports.

United a déclaré que le vol 589, qui avait décollé de San Francisco, avait été informé par le contrôle aérien de la présence d'un hélicoptère militaire à proximité de l'aéroport. Les pilotes ont vu l'hélicoptère et ont reçu une alerte de trafic dans le cockpit. Ils ont réagi en mettant l'appareil en palier, puis ont atterri en toute sécurité.

L'avion transportait 162 passagers et six membres d'équipage.

Deux commissions de la Chambre des représentants des États-Unis ont approuvé jeudi la législation visant à répondre aux préoccupations relatives à la séparation entre les hélicoptères et les avions et à d'autres questions.

La législation et les règles de la FAA font suite à la collision en vol entre un avion régional d'American Airlines

AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée, qui a fait 67 morts près de l'aéroport national Reagan Washington en janvier 2025.

La FAA a cité deux incidents récents dans la publication de ces nouvelles règles, notamment une collision évitée de justesse entre un vol d'American Airlines et un hélicoptère de la police près de l'aéroport de San Antonio.

L'hélicoptère et l'avion étaient sur des trajectoires convergentes lorsque l'hélicoptère a effectué un virage à gauche pour éviter le vol d'American Airlines, a déclaré la FAA.

Le 2 mars, un Beechcraft 99 a été autorisé à atterrir à l'aéroport de Burbank, dans le sud de la Californie, alors qu'un hélicoptère se trouvait sur la trajectoire d'approche finale. Les deux appareils étaient sur des trajectoires convergentes lorsque l'hélicoptère a viré pour éviter le Beechcraft.

"Lorsque des hélicoptères croisent les trajectoires d'arrivée ou de départ d'un aéroport, les contrôleurs aériens utiliseront le radar pour maintenir une distance latérale ou verticale spécifique entre les deux appareils", a déclaré la FAA.

Après la collision de 2025, la FAA a restreint le trafic d'hélicoptères autour de l'aéroport national Reagan Washington et a imposé des restrictions dans d'autres aéroports, notamment à Baltimore, Las Vegas et Washington Dulles.