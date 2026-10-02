La FAA américaine affirme qu'un bug logiciel sur le Boeing 737 MAX ne présente aucun risque pour la sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tirées d'une note de service de WestJet adressée aux pilotes)

* Boeing indique qu'il travaille avec les compagnies aériennes à la mise en place d'une procédure officielle pour les pilotes

* Le MAX 10 pourrait être certifié ce mois-ci, ont déclaré des responsables du secteur aérien

* Alaska Airlines et United Airlines ont commandé des MAX 10

* WestJet a signalé le problème à Boeing pour la première fois en 2024

par David Shepardson et Allison Lampert

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA ) a déclaré vendredi qu'un groupe d'experts avait conclu qu'un bug logiciel affectant certains ordinateurs de bord du Boeing 737 MAX ne présentait aucun risque pour la sécurité, ouvrant ainsi la voie à l'homologation de la plus grande version de cet avion à fuselage étroit, best-seller de la marque.

Cette décision lève un dernier obstacle à la certification du 737 MAX 10 , retardée depuis des années. Elle devrait également apaiser les inquiétudes des compagnies aériennes qui exploitent le MAX 7, qui utilise le même logiciel et a été certifié par la FAA en août.

La FAA a indiqué que la conclusion du Comité d’examen des mesures correctives, qui s’est réuni vendredi à Seattle, reposait sur le fait que « les pilotes conservent le contrôle total de l’appareil et que les indications fournies à l’équipage de conduite sont claires et sans ambiguïté ».

Cette semaine, la FAA a annoncé qu’elle reportait la certification du MAX 10 jusqu’à ce qu’elle ait achevé l’analyse du problème logiciel, susceptible d’empêcher les pilotes d’accéder à l’assistance au pilotage automatisée lors d’un scénario d’atterrissage inhabituel.

Les hauts responsables de l’autorité de régulation américaine en ont été informés en août, près de deux ans après que la compagnie aérienne canadienne WestJet eut signalé le problème pour la première fois à Boeing.

WestJet a découvert cette anomalie lors d’un vol d’essai de mise en service, a indiqué la compagnie aérienne vendredi dans une note interne consultée par Reuters. Elle a précisé que le mode de navigation verticale, qui automatise la trajectoire de vol verticale d’un avion, s’était désactivé pendant l’approche.

WestJet, qui prévoit de mettre en service le MAX 10 au début de l’année prochaine, utilise le logiciel concerné, U14.1, sur ses avions MAX.

« WestJet n’a reçu aucun rapport faisant état de cette anomalie lors d’opérations régulières », indique la note. « Très peu d’incidents ont été signalés par d’autres exploitants utilisant les versions U14 ou U14.1, car cette anomalie nécessite une séquence spécifique d’événements. »

Boeing a déclaré qu’elle « continuera à suivre les directives de la FAA pendant que nos ingénieurs travaillent sur la prochaine mise à jour logicielle ». Boeing a ajouté qu’elle collaborait avec les compagnies aériennes pour formaliser une procédure qui permettra aux pilotes « de réactiver la navigation verticale automatisée si cette situation venait à se produire ».

La FAA avait indiqué que la dernière version du logiciel pouvait alourdir la charge de travail du pilote lors d’une remise des gaz, situation dans laquelle un pilote interrompt une tentative d’atterrissage, augmente la puissance et remonte en altitude pour tenter un nouvel atterrissage.

Les principales compagnies aériennes américaines avaient choisi d’utiliser une version antérieure du logiciel pendant la durée de l’analyse.

Les responsables de l’aviation estiment désormais que le MAX 10 pourrait être certifié dès la fin du mois, conformément aux prévisions initiales. Ce problème aurait également pu concerner Southwest Airlines LUV.N , car le même logiciel est utilisé sur le MAX 7, récemment certifié.

D’autres grandes compagnies aériennes, notamment Alaska Airlines ALK.N et United Airlines UAL.O , qui ont commandé le MAX 10, auraient également pu subir un retard important.

Jefferies a indiqué dans une note de recherche que cette décision permettait au MAX 10 d’être certifié avant la fin de l’année et a estimé que Boeing comptait près de 1 500 MAX 10 en commande auprès des compagnies aériennes.

Un responsable de la FAA a déclaré qu’elle publierait un bulletin d’information spécial sur la navigabilité à l’intention des compagnies aériennes américaines et des autorités de régulation étrangères afin de s’assurer qu’elles aient connaissance du bulletin de Boeing.