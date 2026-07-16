La double facette du marché : les valeurs financières atteignent des niveaux records, tandis que les semi-conducteurs frôlent le marché baissier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nasdaq clôture en baisse d'environ 1,5 %, le S&P 500 recule d'environ 0,5 % et le Dow Jones ne perd que 0,2 %

* Les biens de consommation courante mènent la hausse sectorielle du S&P 500; les services de communication constituent le groupe le plus faible

* Le dollar se raffermit; le brut américain recule; le bitcoin perd >1 %; l'or recule >2 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans progresse légèrement pour s’établir à environ 4,56 %

16 juillet - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LA DOUBLE PERSONNALITÉ DES MARCHÉS: LES TITRES FINANCIERS ATTEIGNENT DES NIVEAUX RECORDS, LES SEMI-CONDUCTEURS FRÔLENT LE MARCHÉ BAISSIER Les valeurs des fabricants de puces ont tiré le marché vers le bas jeudi , continuant à dicter le mouvement général malgré des données économiques américaines globalement optimistes et une saison des résultats qui s'est avérée solide jusqu'à présent.

Les principaux indices américains ont terminé dans le rouge, le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, enregistrant la plus forte baisse avec un recul de 1,47 %. Cela dit, la majorité des secteurs du S&P 500 .SPX ont terminé la journée en hausse, même si l’on a observé une nette préférence pour les secteurs de la défense et des valeurs de rendement.

Les biens de première nécessité .SPLRCS , la santé .SPXHC et l’immobilier .SPLRCR ont tous affiché des gains supérieurs à 2 %. Le secteur technologique .SPLRCT a reculé de plus de 1,5 %, tandis que celui des services de communication .SPLRCL a perdu près de 3 %. Le secteur des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD figurait également parmi les perdants.

En réalité, le secteur des transports .DJT et celui des banques régionales .KRX ont enregistré de solides hausses, tandis que les sociétés minières d’or et d’argent .XAU ont affiché une faible performance.

L’indice PHLX des semi-conducteurs .SOX a chuté de plus de 4 % et frôle désormais le statut de marché baissier. L’indice a clôturé en baisse de près de 19 % par rapport à son plus haut historique atteint le 22 juin.

Dans le même temps, le KRX et l’indice du secteur financier du S&P 500 .SPSY ont atteint des plus hauts historiques à la clôture. Parmi les autres plus hauts historiques notables, citons l’indice S&P 500 Equal Weight .SPXEW , Apple AAPL.O , l’indice S&P 500 Value .IVX et les valeurs de qualité

QUAL.K .

Voici un ENQUÊTE de la situation des marchés peu après 16 h (heure de l’Est).

(Terence Gabriel)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS: LE REBOND DES PETITES CAPITALISATIONS S'ACCÉLÈRE À MESURE QUE LES INVESTISSEURS DIVERSIFIENT LEURS PLACEMENTS EN ACTIONS CLIQUEZ ICI LES INVESTISSEURS SE MONTRENT PLUS OPTIMISTES, MAIS PAS PLUS AGRESSIFS: AAII CLIQUEZ ICI AVALANCHE DE DONNÉES: VENTES AU DÉTAIL, DEMANDES D'ALLOCATIONS CHÔMAGE, VENTES IMMOBILIÈRES EN ATTENTE, ETC. CLIQUEZ ICI LES TITRES DU SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS POURSUIVENT LEUR BAISSE; LES BANQUES RÉGIONALES ET LES VALEURS DÉFENSIVES ONT LA VENTRE CLIQUEZ ICI EN FLOTTE PRÈS DE SES NIVEAUX RECORDS: LE S&P 500 ATTEND SA PROCHAINE VAGUE CLIQUEZ ICI LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES ALLEMANDS EN DIFFICULTÉ FACE AU CHOC CHINOIS ET AU TOURNANT VERS LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES CLIQUEZ ICI CARLSBERG SORT GAGNANTE DES ÉPREUVES DE LA COUPE DU MONDE DANS LE NORD CLIQUEZ ICI LA HAUSSE DES BANQUES EUROPÉENNES N'A PAS ENCORE DIT SON DERNIER MOT CLIQUEZ ICI OUVERTURE EN DEMI-TEINT CLIQUEZ ICI L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: ASSEZ STABLE CLIQUEZ ICI CETTE IA, ELLE VA GÉNÉRER DES BÉNÉFICES, N'EST-CE PAS? CLIQUEZ ICI