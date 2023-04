La documentation de licence Carbios est prête pour le déploiement industriel et commercial, à l’international, de sa technologie de biorecyclage du PET

Carbios est prête à commercialiser sa technologie de biorecyclage du PET à travers le monde. Les excellents résultats des opérations en cours dans son démonstrateur industriel à Clermont-Ferrand et l'étude d’ingénierie détaillée pour sa première usine commerciale (mise en service prévue en 2025) définissent l’ingénierie de base et les lignes directrices opérationnelles pour les unités qui seront exploitées sous contrats de licence. De la promotion de la technologie avec le document de synthèse des informations techniques (TIS ) au développement de projets avec une documentation de design et d’ingénierie (PDP ) et un manuel de technologie et des opérations (Process Book) spécifiques, les futurs licenciés de Carbios disposeront de toute la documentation procédé nécessaire pour concevoir, approvisionner, construire et exploiter de manière fiable leurs propres usines de biorecyclage du PET, ceci dans le respect des normes HSE et pour un produit de haute qualité.



"Avec la documentation d’ingénierie désormais disponible, nous avons franchi une nouvelle étape industrielle dans le respect du calendrier prévu pour le déploiement de notre technologie de biorecyclage du PET", a dit Lionel Arras, Directeur du Développement Industriel chez Carbios.