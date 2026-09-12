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La division orthopédique de J&J suscite l'intérêt d'Apollo dans le cadre d'une opération potentielle de 20 milliards de dollars, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 12/09/2026 à 02:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte tout au long du texte)

Le gestionnaire mondial d'actifs alternatifs Apollo Global Management APO.N est en pourparlers pour acquérir la division orthopédique de Johnson & Johnson,

JNJ.N , dans le cadre d'une opération qui pourrait la valoriser à près de 20 milliards de dollars, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources.

Un accord pourrait être conclu d'ici quelques semaines, précise l'article, ajoutant que le laboratoire pharmaceutique pourrait également décider de scinder cette division — connue sous le nom de DePuy Synthes —, qui a suscité l'intérêt de plusieurs sociétés de capital-investissement, pour en faire une société cotée en bourse.

Apollo et J&J n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

Ces discussions en vue d’un éventuel accord interviennent dans un contexte d’ intérêt des fonds d’investissement pour les entreprises du secteur de la santé, après l’acquisition d’Avanos Medical par American Industrial Partners pour 1,27 milliard de dollars en avril, et l’accord conclu en 2025 entre Blackstone et TPG pour acquérir Hologic, une société de diagnostic spécialisée dans la santé des femmes, pour plus de 18 milliards de dollars .

La division orthopédique de J&J, qui fabrique des prothèses articulaires et des dispositifs chirurgicaux, a généré 9,3 milliards de dollars en 2025, mais a fait l’objet de milliers de poursuites judiciaires liées à ses prothèses de hanche.

Reuters a rapporté en février que J&Jpréparait une éventuelle cession de sa division orthopédique , la société envisageant des sociétés de capital-investissement comme acquéreurs les plus probables.

J&J avait annoncé l’année dernière son intention de scinder DePuy Synthes pour en faire une société autonome dans les 18 à 24 prochains mois, ce qui marquerait sa deuxième scission majeure, alors qu’elle se concentre davantage sur les segments de santé à forte croissance.

Le directeur financier de la société, Joe Wolk, avait précédemment déclaré que J&J étudiait plusieurs voies pour cette scission, en privilégiant une scission exonérée d’impôt, tout en restant ouvert à d’autres options.

Il avait ajouté que le processus de scission était déjà en cours et qu’il ne s’attendait pas à de nouvelles informations significatives concernant la transaction avant mi-2026.

Fusions / Acquisitions

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JOHNSON&JOHNSON
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