La division Google Cloud d'Alphabet dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à une demande soutenue en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alphabet GOOGL.O a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant la croissance du chiffre d’affaires de sa division de cloud computing au troisième trimestre, grâce aux dépenses soutenues des entreprises dans les infrastructures d’IA et à l’adoption croissante de ses outils d’IA générative (GenAI).

Le chiffre d’affaires de Google Cloud a plus que doublé pour atteindre 30,71 milliards de dollars au troisième trimestre clos en septembre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 95,1 % à 29,57 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Troisième fournisseur mondial de services cloud, derrière Amazon Web Services AMZN.O et MSFT.O Azure de Microsoft, l’entreprise a continué à renforcer ses engagements auprès des entreprises, grâce à des contrats pluriannuels portant sur des infrastructures cloud et d’IA dans les secteurs de la cybersécurité, du commerce de détail et des services financiers.

Ces résultats soulignent la position d’Alphabet en tant que principal bénéficiaire de la forte hausse des dépenses des entreprises en matière d’IA, apaisant ainsi les craintes des investisseurs selon lesquelles les dépenses d’investissement importantes en capacité de calcul pourraient dépasser les gains de chiffre d’affaires à court terme.

L’intérêt des entreprises pour l’entraînement et l’inférence en IA sur le cloud est resté fort tout au long de l’année, maintenant un taux d’utilisation élevé des centres de données et poussant les principaux fournisseurs de cloud à accélérer le déploiement de leurs infrastructures.

Alphabet, Microsoft, Amazon et Meta devraient dépenser collectivement bien plus de 700 milliards de dollars en 2026 pour étendre leur présence en matière de centres de données d’IA, de puces et de capacités de réseau haute performance.

La surperformance de Google Cloud intervient alors que les hyperscalers font face à des contraintes de capacité plus ou moins importantes, ce qui place Alphabet en bonne position pour conquérir des parts de marché auprès des entreprises qui migrent leurs charges de travail d’IA vers le cloud.

Alors que les goulots d’étranglement à l’échelle du secteur concernant les puces de pointe et l’alimentation électrique des centres de données ont persisté, les investissements d’Alphabet dans des unités de traitement tensoriel sur mesure, parallèlement à des GPU tiers, ont contribué à étendre ses capacités de prestation de services.

Les initiatives d’IA propriétaires d’Alphabet ont également constitué un facteur favorable, et l’adoption de sa suite de modèles Gemini s’est étendue aux logiciels d’entreprise et aux plateformes de développement au cours du trimestre considéré.

L’intégration de l’entreprise à l’écosystème d’Apple

AAPL.O , destinée à alimenter les capacités d’IA basées sur le cloud, a continué de soutenir l’élargissement de la portée de l’écosystème d’Alphabet.