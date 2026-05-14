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La division GIP de BlackRock s'associe à Temasek et à des poids lourds d'Abu Dhabi pour viser 30 milliards de dollars d'opérations dans le secteur des infrastructures
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 07:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BLK.N , filiale de BlackRock spécialisée dans les infrastructures (GIP), s'est associée à Temasek (Singapour), au tout nouveau fonds souverain d'Abu Dhabi, L’IMAD, et à la compagnie pétrolière nationale ADNOC pour lancer un partenariat dans le domaine des infrastructures visant à mobiliser 30 milliards de dollars d'investissements dans les pays du Conseil de coopération du Golfe et en Asie centrale, ont annoncé jeudi ces sociétés dans un communiqué commun.

Ce partenariat permettra de lever des capitaux sous forme de fonds propres et de dette afin de cibler des investissements dans des actifs d’infrastructure « greenfield » et « brownfield » dans divers secteurs, notamment l’énergie, les transports et la logistique.

Il envisagera également des investissements ciblés dans l’ensemble de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, ont précisé les entreprises.

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