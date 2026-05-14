La division GIP de BlackRock s'associe à Temasek et à des acteurs majeurs d'Abu Dhabi pour viser 30 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction: la citation du paragraphe 7 est attribuée aux sociétés concernées, et non au directeur général de Temasek Global Investments)

BLK.N , de BlackRock GIP, s'est associé à Temasek (Singapour), au tout nouveau fonds souverain d'Abu Dhabi, L'IMAD, et à la compagnie pétrolière nationale ADNOC pour lancer un partenariat d'infrastructure visant à lever 30 milliards de dollars d'investissements dans le Golfe et en Asie centrale, ont annoncé les sociétés dans un communiqué commun jeudi.

Ce partenariat permettra de lever des capitaux sous forme de fonds propres et de dette afin de cibler des investissements dans des actifs d’infrastructure « greenfield » et « brownfield » dans divers secteurs, notamment l’énergie, les transports et la logistique. Il envisagera également des investissements ciblés dans l’ensemble de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, ont précisé les sociétés, sans toutefois dévoiler de calendrier de levée de fonds ni la répartition du capital entre les partenaires fondateurs.

Cette annonce réunit certains des investisseurs en infrastructures les plus actifs de la région aux côtés de l’un des plus grands gestionnaires d’actifs alternatifs au monde. BlackRock a finalisé l’acquisition de GIP en 2024 dans le cadre d’une transaction qui valorisait le spécialiste des infrastructures à environ 12,5 milliards de dollars.

Elle témoigne également d’un intérêt soutenu pour les actifs d’infrastructure au sein du Conseil de coopération du Golfe (GCC), dans le contexte de la guerre avec l’Iran qui a provoqué un choc sur les marchés mondiaux de l’énergie et perturbé l’activité dans la région.

Reuters a rapporté le mois dernier que davantage de prêteurs travaillaient sur une vente potentielle de 7 milliards de dollars de parts dans le réseau d’oléoducs de la Kuwait Petroleum Corporation, tandis que l’année dernière, l’Aramcosaoudiennea signé un accord de 11 milliards de dollars pour des infrastructures autour de son projet gazier de Jafurah avec un consortium dirigé par GIP.

« Ce partenariat reflète également l’intérêt continu des investisseurs mondiaux pour les Émirats arabes unis et l’ensemble de la région, en tant que destinations pour les capitaux à long terme, soutenu par des fondamentaux macroéconomiques solides, un pipeline croissant d’opportunités d’investissement et un paysage d’investissement de plus en plus mature », ont déclaré les entreprises dans leur communiqué.

Un programme d’investissement de 15 milliards de dollars a été annoncé cette semaine à Abu Dhabi afin d’attirer des financements privés pour des projets d’infrastructure.

« Les infrastructures constituent l’un des piliers clés de notre stratégie d’investissement, en particulier sur les marchés où la demande est soutenue par des tendances structurelles », a déclaré Jassem Bu Ataba Al Zaabi, directeur général et directeur général de L’IMAD.

L'IMAD, qui a fait une entrée fracassante sur la scène mondiale en décembre dernier, est depuis devenu un poids lourd de l'investissement avec des actifs estimés à 300 milliards de dollars.

(1 $ = 3,6723 dirhams des Émirats arabes unis)