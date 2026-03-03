La directrice générale de Qantas déclare que la compagnie aérienne dispose d'une "bonne" couverture du carburant et surveille les hausses de prix

* Les actions de Qantas et de Japan Airlines chutent pour la deuxième journée sur fond de conflit au Moyen-Orient

* Japan Airlines prévoit d'ajuster les surcharges carburant pour les vols internationaux, selon son directeur financier

* Les plates-formes aériennes du Moyen-Orient fermées pour la quatrième journée

par Byron Kaye

La directrice générale de Qantas Airways

QAN.AX , Vanessa Hudson, a déclaré mardi que la compagnie aérienne avait mis en place une "bonne" couverture de carburant, mais que la flambée des prix du pétrole dans le cadre du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran était importante pour l'industrie de l'aviation.

"Nous avons mis en place une bonne couverture, mais il s'agit d'impacts significatifs sur l'aviation et nous continuons à suivre l'évolution de la situation", a-t-elle déclaré lors du sommet commercial de l'Australian Financial Review, alors que les actions de la compagnie aérienne ont chuté pour la deuxième journée, enregistrant une baisse de 3,9 %.

Les principales plates-formes du Golfe, dont l'aéroport international de Dubaï, le plus fréquenté au monde, qui accueille habituellement plus de 1 000 vols par jour, sont restées fermées pour la quatrième journée en raison du conflit. Des dizaines de milliers de passagers sont ainsi restés bloqués , l'aviation étant confrontée à sa plus grande épreuve depuis la pandémie de COVID-19.

Qantas n'utilise pas d'aéroports au Moyen-Orient et n'a donc pas été directement affectée par les annulations de vols lorsque le conflit dans la région a incité les gouvernements à fermer l'espace aérien, mais elle a aidé à communiquer avec les passagers de la compagnie partenaire Emirates qui essayaient de voyager vers ou depuis la région, a déclaré Vanessa Hudson.

Le transporteur australien a déclaré la semaine dernière que 81 % de son carburant était couvert pour le second semestre de son exercice financier se terminant le 30 juin et qu'il était couvert sur une période mobile de 24 mois. Elle a estimé sa facture de carburant pour le second semestre à 2,5 milliards de dollars australiens (1,77 milliard de dollars), y compris les coûts de couverture et de carbone.

Le directeur financier de Japan Airlines 9201.T , Yuji Saito, a déclaré lundi que le transporteur prévoyait d'ajuster son supplément carburant pour les vols internationaux, mais n'a pas fourni de calendrier.

Sur le marché intérieur, "étant donné qu'il n'y a pas de supplément, nous compensons une partie de la hausse des prix par des opérations de couverture", a-t-il déclaré aux journalistes.

Les actions de Japan Airlines étaient en baisse de 3,5 % au début de la journée de mardi.

La directrice générale de la plus grande banque d'investissement australienne, Macquarie Group, MQG.AX Shemara Wikramanayake, a déclaré mardi que le conflit était susceptible d'affecter la disponibilité du pétrole, ainsi que son coût.

"Il va y avoir un problème de livraison", a déclaré Shemara Wikramanayake, dont la société est l'un des plus grands négociants de pétrole et de gaz au monde. (1 dollar = 1,4094 dollar australien)