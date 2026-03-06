 Aller au contenu principal
La directrice générale de Petrobras déclare qu'il n'est pas question pour l'instant d'entrer au Venezuela
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 19:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie pétrolière publique brésilienne Petrobras PETR3.SA n'a actuellement aucun projet d'entrer au Venezuela , a déclaré vendredi la directrice générale Magda Chambriard à des journalistes.

Les États-Unis contrôlent les exportations de pétrole du Venezuela depuis le début du mois de janvier, lorsque les forces américaines ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro. Les sociétés de négoce Trafigura et Vitol ainsi que le producteur américain Chevron CVX.N exportent désormais la plupart des barils du Venezuela avec l'autorisation des États-Unis.

Venezuela

Valeurs associées

CHEVRON
189,950 USD NYSE +0,04%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
PETROBRAS
7,5000 EUR Sibe +5,78%
PETROBRAS NCPP
6,8500 EUR Sibe +5,06%
Pétrole Brent
92,70 USD Ice Europ +9,95%
Pétrole WTI
90,73 USD Ice Europ +15,02%
