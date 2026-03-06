La directrice générale de Petrobras déclare qu'il n'est pas question pour l'instant d'entrer au Venezuela

La compagnie pétrolière publique brésilienne Petrobras PETR3.SA n'a actuellement aucun projet d'entrer au Venezuela , a déclaré vendredi la directrice générale Magda Chambriard à des journalistes.

Les États-Unis contrôlent les exportations de pétrole du Venezuela depuis le début du mois de janvier, lorsque les forces américaines ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro. Les sociétés de négoce Trafigura et Vitol ainsi que le producteur américain Chevron CVX.N exportent désormais la plupart des barils du Venezuela avec l'autorisation des États-Unis.