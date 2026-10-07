La directrice générale de Newmont appelle à la rigueur dans le secteur de l'or malgré la hausse des prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La directrice générale de Newmont NEM.N , la plus grande exploitante aurifère au monde, a exhorté mercredi le secteur à maîtriser ses dépenses et à investir judicieusement malgré la hausse des cours de l'or, affirmant que la conjoncture favorable offrait aux investisseurs l'occasion de tirer parti de l'élargissement des marges.

L'or XAU= a fortement rebondi en 2025 grâce à la demande de valeurs refuges, atteignant un niveau record de 5.595 dollars l'once en janvier 2026 et permettant à des producteurs comme Newmont d'afficher des bénéfices en hausse .

Bien que l’or ait reculé de 4,7 % depuis le début de l’année en raison des anticipations d’un maintien des taux d’intérêt à des niveaux élevés pendant plus longtemps, les experts du secteur prévoient que le métal précieux pourrait atteindre 5.013 dollars l’once au cours des 12 prochains mois.

« Compte tenu de l’évolution structurelle des cours de l’or, nous constatons qu’il existe une opportunité pour les parties prenantes de tirer parti de l’augmentation des marges », a déclaré Natascha Viljoen, directrice générale de Newmont, lors d’une conférence minière à Johannesburg.

« La plus grande erreur que nous puissions commettre serait de manquer de discipline en matière d’allocation des capitaux, car cela devient vraiment très tentant », a-t-elle ajouté, en réponse à une question sur les erreurs que les dirigeants du secteur minier peuvent commettre au sommet d’un cycle des matières premières.

Mme Viljoen a indiqué que la meilleure chose que le secteur puisse faire était de maintenir une discipline en matière de coûts malgré les prix élevés des matières premières, avertissant qu’un relâchement de cette vigilance pourrait conduire à de mauvaises décisions lorsque le cycle s’inversera.

Elle a ajouté que l’or constituait actuellement « une réserve de valeur à long terme » dans un contexte d’incertitude géopolitique mondiale.

« L’or est un investissement à faible risque », a déclaré Mme Viljoen. Elle a précisé que les gouvernements, les gestionnaires de fonds et les investisseurs particuliers détenaient de plus en plus d’or physique dans le cadre de leurs réserves ou de leurs portefeuilles.