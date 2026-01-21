La directrice générale de Lynas affirme que les politiques gouvernementales améliorent le marché des terres rares

Certains problèmes sont résolus, mais les pannes d'électricité se poursuivent

Les politiques gouvernementales améliorent le fonctionnement du marché des terres rares

Les discussions sur le prix plancher avec les gouvernements se poursuivent - directrice générale

(Remaniement, ajout du commentaire de la directrice générale, détails, évolution du cours de l'action dans les paragraphes 1 à 10) par Melanie Burton

Les politiques gouvernementales concernant les prix planchers pour les terres rares ont amélioré le fonctionnement du marché et contribué à faire remonter les prix à des niveaux durables, a déclaré mercredi Amanda Lacaze, directrice générale de Lynas Rare Earths

Mme Lacaze a fait ces commentaires alors que le premier producteur mondial de terres rares en dehors de la Chine a annoncé une baisse de sa production, mais une hausse des recettes provenant des ventes de matériaux essentiels pour les infrastructures d'énergie verte, les véhicules électriques, les smartphones et la défense.

La politique gouvernementale est considérée comme l'un des principaux moteurs des marchés des minéraux critiques cette année, les pays cherchant à s'assurer un approvisionnement à long terme séparé de celui du principal producteur, la Chine, et les commentaires de Mme Lacaze soulignent que l'action politique a l'effet escompté.

En outre, l'assouplissement des contrôles des exportations chinoises a réduit la surabondance dans ce pays, ce qui a stimulé la référence nationale chinoise par rapport à laquelle Lynas vend une grande partie de son approvisionnement, a-t-elle déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des analystes après la publication par Lynas de ses résultats du deuxième trimestre.

"Je pense que tout le monde comprend que les conditions du marché restent positives et qu'en fait, à certains égards, elles sont même devenues plus positives au cours du mois de janvier", a déclaré Mme Lacaze.

"Le prix continue de se renforcer, et franchement, la géopolitique continue d'être notre amie, bien que nous devions encore finaliser divers accords avec les gouvernements, les politiques qui ont été particulièrement mises en œuvre par le gouvernement américain ont déjà favorisé une dynamique de marché plus fonctionnelle."

Mme Lacaze a mentionné en particulier le soutien du gouvernement américain aux prix minimums pour les producteurs de MP Materials MP.N et les discussions connexes sur le soutien aux prix plancher entre les gouvernements, y compris l'Australie et les sept économies les plus avancées du monde .

LES PRIX DOIVENT REFLÉTER LES COÛTS

Les discussions sur la politique des prix planchers sont les plus importantes que Lynas ait avec les gouvernements, a-t-elle déclaré. Elles sont cruciales pour que l'entreprise puisse vendre des terres rares à un niveau compétitif par rapport à ses concurrents chinois, dont les coûts sont moindres.

"Nous n'avons pas besoin que les gouvernements achètent nos produits. Nous avons besoin que les clients achètent notre produit, et nous avons besoin que ces clients achètent notre produit à des prix qui reflètent correctement le coût de l'activité", a-t-elle déclaré.

Lynas a annoncé mercredi une hausse de 43 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, la hausse des prix de vente ayant éclipsé un déficit de production dû à des pannes d'électricité dans son usine de traitement du minerai en Australie occidentale. Les actions ont augmenté de 6 %.

Le prix de vente moyen de la gamme de produits de Lynas était de 85,60 dollars australiens (57,69 dollars américains) par kg au cours du trimestre, soit une hausse par rapport aux 49,20 dollars australiens par kg de l'année précédente.

L'optimisme concernant les prix s'est également répercuté sur le mois de janvier, a déclaré Lynas dans un communiqué annonçant les résultats.

La production totale d'oxyde de terres rares de la société s'est élevée à 2 382 tonnes métriques, ce qui est inférieur aux 3 993 tonnes produites au cours du trimestre précédent, les pannes d'électricité à son installation de Kalgoorlie ayant entravé la production.

L'année dernière,Lynas a déclaré qu'il y avait eu une augmentation des perturbations de l'approvisionnement en électricité àKalgoorlie, les pannes de novembre ayant entraîné des pertes importantes dans la production de carbonate mixte de terres rares (MREC). Le MREC de Kalgoorlie est ensuite transformé en oxydes de terres rares de haute pureté.

L'entreprise, dont le siège est à Perth, a déclaré qu'elle s'était efforcée de trouver des solutions hors réseau pour assurer la stabilité de l'alimentation électrique de l'installation, notamment en envisageant d'utiliser du carburant diesel. Bien que certains problèmes d'alimentation aient été résolus, ils se poursuivent, a déclaré Mme Lacaze, qui prend sa retraite à l'événement après 10 ans en tant que directrice générale.

" Pas plus tard qu'hier, nous avons eu deux pannes d' électricité importantes ",a-t-elle déclaré.

Lynas a enregistré un chiffre d'affaires de 201,9 millions de dollars australiens (136,08 millions de dollars américains) pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 141,2 millions de dollars australiens il y a un an.

($1 = 1.4837 dollar australien)