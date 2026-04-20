La directrice générale de JetBlue exclut la faillite cette année malgré la hausse des prix du carburant dans le contexte de la guerre contre l'Iran

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(Ajoute des détails et du contexte tout au long) par Shivansh Tiwary

La directrice générale de JetBlue Airways JBLU.O , Joanna Geraghty, a déclaré aux employés que le transporteur n'envisageait pas la faillite pour cette année, selon une note de service consultée par Reuters lundi, même si la hausse des prix du kérosène due à la guerre contre l'Iran menace son redressement financier.

Les compagnies aériennes du monde entier luttent contre la hausse des coûts du kérosène après que les frappes américano-israéliennes sur l'Iran ont perturbé le trafic dans le détroit d'Ormuz, une voie d'eau essentielle pour les flux mondiaux de pétrole, provoquant le plus grand choc de l'industrie depuis la pandémie de COVID-19.

Le transporteur basé à New York a récemment obtenu un engagement de financement par emprunt de 500 millions de dollars, garanti par jusqu'à 22 avions, avec une option pour lever 250 millions de dollars supplémentaires en utilisant d'autres avions comme garantie.

La compagnie aérienne disposait d'importantes liquidités et d'un accès à des capitaux supplémentaires, a déclaré Joanna Geraghty dans la note interne.

La semaine dernière, une vidéo du fondateur de JetBlue, David Neeleman, qui a dirigé la compagnie aérienne jusqu'en 2007, avertissant qu'elle pourrait faire faillite cette année, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Une personne au fait de l'affaire a confirmé l'authenticité de la vidéo lundi.

Le prix du kérosène, qui représente généralement un quart des coûts d'exploitation des compagnies aériennes, a presque doublé depuis le début de la guerre contre l'Iran, ce qui a eu pour effet d'acculer les transporteurs, coincés entre l'augmentation des dépenses et les billets vendus à l'avance, qu'ils ne peuvent pas retoucher.

La hausse des coûts du carburant accentue la pression sur les petits transporteurs comme JetBlue, qui disposent d'une flexibilité financière limitée et sont davantage exposés à l'incertitude. Les dirigeants du secteur avertissent que le conflit au Moyen-Orient pourrait remodeler la dynamique de l'industrie du transport aérien.

"Il y a également eu des spéculations sur une consolidation potentielle dans l'industrie, y compris des questions sur l'avenir de Spirit (Spirit Airlines) ", a déclaré Joanna Geraghty dans le mémo.

"Toute nouvelle consolidation serait soumise à un examen réglementaire, dont l'issue reste incertaine."

JetBlue a entamé l'année 2026 avec l'objectif de retrouver la stabilité et de commencer à récolter les fruits d'un redressement lancé en 2024, en se concentrant sur un contrôle rigoureux des coûts, l'optimisation des itinéraires et le report des livraisons d'avions. Mais les coûts élevés du carburant menacent de faire dérailler ce plan.

"Nous opérons dans un environnement plus difficile que ce que nous avions prévu au début de l'année, en particulier en ce qui concerne les prix du carburant", a déclaré Joanna Geraghty dans le mémo.