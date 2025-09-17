La directrice générale de Frontier Airlines affirme que le modèle ultra low-cost est "bien vivant"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La directrice générale Biffle répond à Kirby, de United, qui rejette le modèle low-cost

Selon Mme Biffle, les avantages en termes de coûts pour les transporteurs à très bas coûts continuent de s'accroître

Selon Mme Biffle, la capacité diminuera dans l'ensemble du secteur d'ici un à deux ans

Mme Biffle affirme que les clients ne se soucient pas des politiques de bagages gratuits

La directrice générale de Frontier Airlines ULCC.O , Barry Biffle , a déclaré mercredi que le modèle de transporteur à très bas prix est "vivant et en bonne santé" aux États-Unis , alors qu'un pair de l'industrie affirme que le modèle a échoué. La compagnie aérienne basée à Denver a déclaré qu'elle s'engageait à devenir le premier transporteur à très bas prix aux États-Unis et qu'elle aiderait à combler les lacunes laissées par Spirit Airlines, qui s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites le mois dernier pour la deuxième fois en un an. Frontier a annoncé un total de 42 nouvelles liaisons depuis la fin du mois d'août, renforçant ainsi sa présence sur certains des principaux marchés de Spirit aux États-Unis, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

"L'offre intérieure est trop importante, ce qui nuit aux rendements sur l'ensemble du territoire, et donc à tout le monde", a déclaré Mme Biffle lors d'une conférence sur les voyages organisée à New York mercredi. Mme Biffle a déclaré que d'ici un à deux ans, il y aura moins de sièges dans l'ensemble du secteur, non seulement pour les transporteurs à très bas prix, à mesure que Spirit réduit ses activités, mais aussi pour les transporteurs legacy.

Selon les données de TD Cowen, la capacité des compagnies à très bas coûts devrait diminuer de 3,7 % en glissement annuel au quatrième trimestre, sous l'effet des réductions opérées par Spirit. La directrice générale de United Airlines, Scott Kirby, a vivement critiqué le modèle commercial des compagnies aériennes à bas prix et a remis en question à plusieurs reprises leur viabilité. Il a qualifié le modèle commercial des compagnies aériennes à très bas prix d'"expérience intéressante" qui a "échoué" et a comparé Frontier au dernier homme debout sur un navire en train de couler.

"C'est tout simplement absurde. Ecoutez, les gens qui volent sur Frontier ne sont pas des gens qui se déversent de (United). Ce sont des gens qui n'auraient jamais volé (United) en premier lieu", a déclaré Mme Biffle.

Frontier a prévu une perte plus importante que prévu pour le trimestre en cours et a parié sur des changements de réseau, des réductions de capacité et des offres de produits améliorées pour augmenter ses bénéfices. Frontier a déclaré que les difficultés financières de sa rivale Spirit Airlines et la décision de Southwest Airlines LUV.N de mettre fin à sa politique d'enregistrement gratuit des bagages ont nivelé le terrain de jeu pour l'aider à accroître sa part de marché.

Mme Biffle a déclaré que la compagnie avait enregistré un pic de réservations peu après l'annonce de la politique de gratuité des bagages, mais que les réservations s'étaient stabilisées au bout d'une semaine.

"Les clients s'en moquaient ... . Southwest aurait probablement dû faire payer les bagages il y a 20 ans", a-t-elle ajouté.

Frontier prévoit de déployer des sièges de première classe au début de 2026 et vise à doubler ses

revenus de fidélité pour atteindre 6 $ par passager d'ici l'année prochaine .