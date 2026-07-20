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La directrice générale d'USA Rare Earth, Barbara Humpton, prend sa retraite ; Thras Moraitis, de Serra Verde, lui succédera
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

USA Rare Earth USAR.O a annoncé lundi que sa directrice générale et administratrice, Barbara Humpton, prendrait sa retraite le 1er octobre, et que Thras Moraitis, le directeur général de Serra Verde, lui succéderait. La société minière brésilienne spécialisée dans les terres rares, Serra Verde, avait convenu en avril de fusionner avec l'entreprise américaine , dans le but de créerune plateforme qui soutiendrait la première chaîne d’approvisionnement occidentale entièrement intégrée, de la mine à l’aimant.

* Sous la direction de Mme Humpton, USA Rare Earth a déclaré avoir conclu des partenariats public-privé historiques et établi une présence mondiale couvrant des capacités essentielles en matière de traitement, de métaux et d’aimants.

* M. Moraitis occupe le poste de directeur général de Serra Verde depuis janvier 2023, période durant laquelle la société minière s’est imposée comme le seul producteur à grande échelle des quatre terres rares magnétiques essentielles en dehors de l’Asie, a précisé USA Rare Earth.

* Avant de rejoindre Serra Verde, M. Moraitis a siégé au comité exécutif de la société minière Xstrata, alors que celle-ci devenait une entreprise valorisée à 65 milliards de dollars. Xstrata a fusionné avec Glencore en 2013.

* Michael Blitzer, actuel président du conseil d’administration de USA Rare Earth, a été élu président exécutif, avec effet immédiat, a indiqué la société.

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