La directrice générale d'Uniper : Les États-Unis joueront un rôle important dans l'approvisionnement en GNL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La directrice de la compagnie allemande d'électricité Uniper UN0k.DE a déclaré jeudi que les ressources américaines joueraient un rôle important dans ses futures importations de gaz naturel liquéfié (GNL) pour l'Europe et d'autres destinations.

"Nous recherchons de nouvelles sources pour diversifier notre portefeuille de gaz et les États-Unis en seront un élément important", a déclaré la directrice générale Michael Lewis lors d'une conférence de presse en ligne, interrogée sur un récent accord-cadre de l'Union européenne visant à importer pour 750 milliards de dollars d'énergie en provenance des États-Unis sur une période de trois ans.

Uniper a déclaré plus tôt dans ses rapports sur les résultats du premier semestre qu'elle souhaitait étendre son portefeuille de GNL à 250-300 térawattheures par an à moyen terme.