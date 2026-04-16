La directrice financière de Pernod déclare que les négociations avec Brown-Forman sont en cours

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Les discussions de Pernod Ricard

PERP.PA en vue d'une fusion avec son rival américain Brown-Forman BFb.N se poursuivent, a déclaré jeudi la directrice financière de Pernod Ricard.

Hélène de Tissot a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des analystes que les discussions étaient "en cours", ajoutant que la société n'avait pas l'intention de communiquer davantage. Le groupe américain de spiritueux Sazerac a également proposé d'acheter Brown-Forman pour environ 15 milliards de dollars, a déclaré mercredi une source au fait du dossier, compliquant ainsi la tentative de Pernod Ricard de fusionner avec le fabricant de Jack Daniel's.