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La directrice financière de Pernod déclare que les négociations avec Brown-Forman sont en cours
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 09:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les discussions de Pernod Ricard

PERP.PA en vue d'une fusion avec son rival américain Brown-Forman BFb.N se poursuivent, a déclaré jeudi la directrice financière de Pernod Ricard.

Hélène de Tissot a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des analystes que les discussions étaient "en cours", ajoutant que la société n'avait pas l'intention de communiquer davantage. Le groupe américain de spiritueux Sazerac a également proposé d'acheter Brown-Forman pour environ 15 milliards de dollars, a déclaré mercredi une source au fait du dossier, compliquant ainsi la tentative de Pernod Ricard de fusionner avec le fabricant de Jack Daniel's.

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1 commentaire

  • 16 avril 09:28

    Un fleuron français de plus qui va partir à l'étranger. Que font les Macron, les Lecornu et toute la clique pour lutter contre la désertification de la France ? Encourager l'installation de data centers ne va pas sortir notre pays du marasme économique dans lequel il s'enfonce !!!

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