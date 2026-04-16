La directrice du FMI, Kristalina Georgieva, appelle à se concentrer sur les gagnants et les perdants de la révolution de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a exhorté jeudi les décideurs politiques à prêter une attention particulière aux conséquences des progrès rapides de la technologie de l'intelligence artificielle, mettant en garde contre l'oubli de ceux qui perdraient leur emploi en conséquence.

"Ce qui a retourné le monde contre la mondialisation, c'est d'avoir ignoré le fait que les communautés dont les emplois se sont évaporés n'ont jamais été réintégrées dans l'économie", a déclaré Kristalina Georgieva lors des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington. "Dans le monde de la révolution de l'intelligence artificielle, il ne faut pas que cela se reproduise."