La direction et la structure de l'actionnariat de Shein, qui s'apprête à entrer en bourse à Hong Kong

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Le projet de prospectus de Shein en vue de son introduction en bourse à Hong Kong a pour la première fois levé le voile sur la direction et la structure de l'actionnariat de ce distributeur en ligne de mode éphémère, fondé en Chine en 2012.

Ce document, qui prépare le terrain pour les tournées de présentation auprès des investisseurs et la constitution officielle du livre d'ordres de son introduction en bourse très attendue , a révélé que Shein a enregistré une perte de 99 millions de dollars au premier trimestre 2026, contre un bénéfice net de 395 millions de dollars un an plus tôt.

Dans ce projet de prospectus, la société dont le siège social est situé à Singapour n'a pas divulgué le volume de la vente d'actions à Hong Kong, le prix d'offre, le calendrier de cotation ni le produit attendu de l'offre.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux postes de direction et de la structure de l'actionnariat de Shein, tels que mentionnés dans le prospectus.

* Les cofondateurs de Shein sont Sky Yangtian Xu, 42 ans, Maggie Gu, 44 ans, Molly Miao, 41 ans, et Tony Ren, 40 ans.

* En tant que directeur général, M. Xu a supervisé la mise en place d'une approche de conception fondée sur les données, utilisant notamment l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour analyser les tendances de la mode et prévoir la demande. M. Xu assume désormais le rôle de président du conseil d'administration, après la démission du président exécutif Donald Tang .

* Mme Miao est directrice des opérations de Shein. Elle a façonné la stratégie commerciale, l'expansion mondiale et les opérations quotidiennes de l'entreprise. Elle a mis en œuvre des initiatives marketing axées sur les réseaux sociaux et s'est concentrée sur l'expansion mondiale et la localisation.

* En tant que directrice des produits, Mme Gu dirige les efforts d'innovation produit et d'adaptation au marché. Elle a piloté les initiatives visant à élargir la gamme de produits afin d'offrir aux consommateurs un vaste choix d'articles de mode et de lifestyle à des prix abordables.

* En tant que directeur de la chaîne d'approvisionnement, M. Ren a supervisé les relations avec les fournisseurs, encouragé l'utilisation du logiciel de gestion des fournisseurs de l'entreprise et rationalisé les expéditions transfrontalières. Il supervise également les affaires publiques et la responsabilité d'entreprise.

* Shein a annoncé la composition d'un conseil d'administration de sept membres, dont les quatre cofondateurs. Les membres indépendants du conseil d'administration sont Denny Ting Bun Lee, Hongbin Cai et Ming Yan Lim, selon le projet de prospectus.

* M. Lee siège au conseil d'administration de plusieurs sociétés, notamment Nio 9866.HK et New Oriental Education and Technology 9901.HK . M. Cai est doyen et professeur titulaire de la chaire à la Faculté de commerce et d'économie de l'Université de Hong Kong. M. Lim est président du Changi Airport Group.

* Les quatre cofondateurs de Shein détiennent 65 % de la société holding Shein Global Holdings Ltd, enregistrée aux îles Caïmans, par l'intermédiaire de leurs différents véhicules d'investissement, tandis que des investisseurs, dont IDG et Sequoia Capital, détiennent les parts restantes.

* Le projet de prospectus n'a pas précisé quelles entités vendraient des actions lors de l'introduction en bourse ni les changements éventuels dans l'actionnariat des investisseurs existants.

* Les dirigeants de Shein détiennent des actions de classe A et de classe B. Les actionnaires de classe A disposent de droits de vote dix fois supérieurs à ceux des autres investisseurs. Shein a expliqué que cette structure de droits de vote pondérés permettait aux bénéficiaires d'exercer un contrôle sur les votes, car ils avaient "contribué de manière significative au succès de notre entreprise".