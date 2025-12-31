La diffusion de la NFL par Netflix le jour de Noël bat des records d'audience aux États-Unis

Les retransmissions de la Ligue nationale de football américain par Netflix NFLX.O le jour de Noël ont établi de nouveaux records, le match entre les Lions de Detroit et les Vikings du Minnesota devenant le match de la NFL le plus regardé aux Etats-Unis, a déclaré le géant du streaming mercredi.

Le match entre les Lions et les Vikings a attiré 27,5 millions de téléspectateurs en moyenne aux États-Unis, avec des pointes à plus de 30 millions, a indiqué l'entreprise, citant des données de Nielsen.

Le premier match, opposant les Dallas Cowboys aux Washington Commanders, a attiré en moyenne 19,9 millions de téléspectateurs aux États-Unis.

La NFL est la ligue professionnelle la plus populaire aux États-Unis, avec des matchs qui attirent régulièrement des dizaines de millions de téléspectateurs sur les réseaux de diffusion traditionnels.

La retransmission par CBS du match opposant les Chiefs de Kansas City aux Cowboys de Dallas le jour de Thanksgiving a attiré 57,2 millions de téléspectateurs, selon Nielsen.

Les retransmissions sur Netflix s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par la NFL pour dominer le marché mondial. L'année dernière, Netflix a conclu un accord pour diffuser les matchs de la ligue le jour de Noël jusqu'en 2026.

Les programmes sportifs en direct sont un élément clé de la stratégie de Netflix visant à développer son volet d'abonnement financé par la publicité, les annonceurs payant des tarifs élevés pour des placements lors d'événements qui attirent un public nombreux et fidèle.

Netflix a déclaré le mois dernier que les publicités sur sa plateforme ont atteint plus de 190 millions de téléspectateurs actifs mensuels (MAVs) dans le monde entier.