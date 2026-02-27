Qui est le dernier joueur du PSG à avoir marqué contre Chelsea ?

Un peu de nostalgie, quand les Marseillais pouvaient encore charrier les Parisiens. La dernière confrontation en Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Chelsea remonte à il y a 10 ans et était, comme cette année, en huitièmes de finale.

Un rescapé nommé Marquinhos

Le PSG l’avait emporté 1-2 à Stamford Bridge et s’était qualifié pour les quarts de finale. Zlatan Ibrahimović, alors âgé de 35 ans, avait marqué le dernier but de cette rencontre, achevant les Blues .…

EA pour SOFOOT.com