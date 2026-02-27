 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’OL est prévenu : tant qu’il y aura des moules, Iago Aspas jouera
information fournie par So Foot 27/02/2026 à 16:36

L’OL est prévenu : tant qu’il y aura des moules, Iago Aspas jouera

L’OL est prévenu : tant qu’il y aura des moules, Iago Aspas jouera

« Il en est du romantisme fiévreux comme de la moule pas fraîche : quand on en abuse, ça fait mal au coeur. » Et quand la prose de Pierre Desproges rencontre Iago Aspas, ça fait bon ménage. Comme le relaie L’Équipe , Jonathan Aspas, le frère de l’attaquant de 38 ans, a récemment révélé son secret pour perdurer sans se blesser au plus haut niveau : les moules.

Ces petits mollusques au goût iodé contiennent en effet beaucoup de nutriments utiles (protéines, vitamines et minéraux) pour le développement musculaire et pour l’endurance des sportifs . Leur rapport entre la densité nutritionnelle et les calories est aussi un argument de taille. « Il en raffole , raconte son aîné au quotidien sportif . Les moules sont riches en fer, c’est bon pour l’oxygénation du sang. C’est peut-être l’un de ses secrets de longévité… »

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Qui est le dernier joueur du PSG à avoir marqué contre Chelsea ?
    Qui est le dernier joueur du PSG à avoir marqué contre Chelsea ?
    information fournie par So Foot 27.02.2026 16:32 

    Un peu de nostalgie, quand les Marseillais pouvaient encore charrier les Parisiens. La dernière confrontation en Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Chelsea remonte à il y a 10 ans et était, comme cette année, en huitièmes de finale. Un rescapé ... Lire la suite

  • Pas d’inversion pour le match PSG-Chelsea
    Pas d’inversion pour le match PSG-Chelsea
    information fournie par So Foot 27.02.2026 16:12 

    Ça va vraiment vite le football. Quelques heures seulement après l’annonce d’une possibilité de voir le match PSG-Chelsea être inversé (aller à Londres, retour à Paris, et non le contraire comme initialement prévu), l’UEFA a finalement confirmé que rien ne bougerait ... Lire la suite

  • Ivan Rakitic au tirage au sort de la C1 à Nyon ( AFP / Harold CUNNINGHAM )
    Ligue des champions: Paris retrouve les Blues, énorme choc Real-City
    information fournie par AFP 27.02.2026 16:10 

    Le PSG, tenant du titre, a hérité vendredi des Blues de Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions, un affrontement en forme de revanche après la défaite des Parisiens en finale du Mondial des clubs en 2025, alors qu'un énorme choc opposera le Real ... Lire la suite

  • Arne Slot donne une interview lunaire
    Arne Slot donne une interview lunaire
    information fournie par So Foot 27.02.2026 15:53 

    Alerte déconnexion ! Dans un entretien accordé à ViaPlay, Arne Slot est revenu sur la saison poussive de Liverpool en avançant un argument inattendu : l’argent. Pour prouver que les footeux sont bien déconnectés de la réalité, Slot a ainsi expliqué que les 450 ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank