L’OL est prévenu : tant qu’il y aura des moules, Iago Aspas jouera

« Il en est du romantisme fiévreux comme de la moule pas fraîche : quand on en abuse, ça fait mal au coeur. » Et quand la prose de Pierre Desproges rencontre Iago Aspas, ça fait bon ménage. Comme le relaie L’Équipe , Jonathan Aspas, le frère de l’attaquant de 38 ans, a récemment révélé son secret pour perdurer sans se blesser au plus haut niveau : les moules.

Ces petits mollusques au goût iodé contiennent en effet beaucoup de nutriments utiles (protéines, vitamines et minéraux) pour le développement musculaire et pour l’endurance des sportifs . Leur rapport entre la densité nutritionnelle et les calories est aussi un argument de taille. « Il en raffole , raconte son aîné au quotidien sportif . Les moules sont riches en fer, c’est bon pour l’oxygénation du sang. C’est peut-être l’un de ses secrets de longévité… » …

SW pour SOFOOT.com